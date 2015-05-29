Самолет Ту-154 выведен из эксплуатации белорусским авиаперевозчиком на рейсах в Европу

Новости Беларуси. Несколько часов назад успешно завершился последний в Европу рейс советского Ту-154. «Большую тушку», как эту модель называют пилоты, белорусская авиакомпания приняла решение вывести из эксплуатации. Причина – экономическая нецелесообразность. Репортаж программы Новости «24 часа» на СТВ с высоты 10 тысяч метров.

Все капризы и тонкости, все рычаги и кнопки. Уже 30 лет работает бортинженером на самолете Ту-154. Гордится, что связал жизнь с, пожалуй, самым известным пассажирским судном. Жалеет, что скоро придется расстаться.

Впервые на крыло самолет этой марки стал в 68 году и сразу вырвался в небесные мастодонты. Высокая скорость, надежность и простота в управлении даже сегодня уступают разве что боингу. Под свое крыло Ту-154 может приютить более ста пятидесяти человек. При этом многотонная машина ровно держится даже на самых крутых облаках – зона турбулентности практически не ощущается. Среди своих самолет называют жеребцом за гордый норов, но преданность умению.

Александр Трофимов, командир эскадрильи самолетов Ту-154:

Этот самолет, как и любая техника, имеет свой характер. Он любит хорошие, сильные руки, чтобы им управляли. Это особенность. Когда человек слабый, теряется, он этого не любит. Он любит, чтобы им управляли.

В истории самолета в буквальном смысле слова были и взлеты, и падения. Но 50 лет он верно служил отечественной авиации. Сейчас небесный корабль конструкции пятидесятилетней давности пикирует экономически. Большой расход топлива становится неоправданным, поэтому постепенно ретро-самолет мировые авиакомпании заменяют более современными моделями. У нас пока четыре таких старожила.

Игорь Чергинец, заместитель генерального директора ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:

Самолет отработал для советской, белорусской авиации честно. Самолет-трудяга. В следующем году мы планируем закончить все полеты, не только в Европу, на этом самолете.

Юлия Матяш, СТВ:

Слава легендарного Ту-154, впрочем, как и сам самолет, облетела весь мир. Сегодня знаменитое судно попрощалось с европейским небом. Впрочем, просто так его не отпустили. В один из последних рейсов самолета – из Женевы в Минск – отправились больше сотни его почитателей.

Экипаж признается: такого оживленного полета еще не было. Затворы фотоаппаратов и диктофоны, чтобы уловить все нотки голоса двигателя. На борту собрались летчики, инженеры, конструкторы, журналисты и писатели. У каждого своя причина прощаться сегодня с жеребцом.

Сергей Сафронов (Россия):

Для меня самолёты Туполева – 154 и даже 114, который летал Москва-Хабаровск – это что-то близкое. Поэтому узнав, что это последний рейс, как эмоциональный ностальгический русский, я с удовольствием сюда прибежал.

Впрочем, Ту-154 не только сегодня попал в объективы фотокамер. После выхода фильма «Экипаж» этот самолет стал символом бесстрашия и надежности не только советских машин, но и советских летчиков.