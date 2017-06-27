Международный молодежный профсоюзный форум откроется 27 июня в Минске

Новости Беларуси. Беларусь собирает друзей. 27 июня в Минске откроется Международный молодежный профсоюзный форум. Уже третий по счету, он объединит более 200 участников почти из двух десятков стран – Польши, Эстонии, Израиля, Индии, Малайзии и Вьетнама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе – встречи с представителями деловых кругов, госструктур и масс-медиа. Формат общения – открытая дискуссия. Тема – защита социальных, экономических и трудовых интересов. Высказаться и вынести свои прогрессивные идеи на всеобщее обсуждение сможет каждый участник.

Форум продлится до 1 июля. За это время молодые люди наладят не только международные контакты, но и ближе познакомятся с белорусской культурой.