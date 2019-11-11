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Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

11 ноября 2019 14:50
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Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по энергоэффективности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его работа победила в областном этапе конкурса «Патриот бай».

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу-1

Проект стал лучшим в номинации «Программирование». Он состоит из 4 тематических разделов. В ходе выполнения тестовых заданий можно узнать, как уберечь тепло, воду, электричество и рационально использовать энергию.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу-4

Егор Сикорский, ученик средней школы №4 Дзержинска:
Вопросы делятся на тестовые, на соответствие, на заполнение прочерков. Я планирую дополнить задания советами по выбору энергоэффективной техники и по выбору материалов для строительства дома.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу-7


Можно использовать как для индивидуальной работы за компьютером, так и в качестве программного средства для интерактивной доски. Одно их возможных применений пособия – в качестве интерактивной рекламы на «умных» остановках.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу-9

Елена Кондратович, заместитель директора средней школы №4 Дзержинска:
Пособие, которое подготовил Егор Сикорский, станет одним из электронных средств обучения, которые мы будем применять. Проект уже был апробирован с учащимися нашей школы и с родителями, которые дали ему высокую оценку.

Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу-12

Три года назад на базе школы открыли районный ресурсный центр. На занятия по энергоэффективности ходят не только дети, а даже целые семьи. В том числе к принципам зеленой экономики активно подключается и старшее поколение.

# Программирование # общество # Егор Сикорский # Елена Кондратович # Фотофакт

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