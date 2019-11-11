Сэкономить на оплате коммуналки. Школьник из Дзержинска разработал полезную программу

Новости Беларуси. Как сберечь ресурсы планеты и свой личный бюджет? 11-классник из четвертой школы Дзержинска разработал интерактивный самоучитель по энергоэффективности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его работа победила в областном этапе конкурса «Патриот бай».

Проект стал лучшим в номинации «Программирование». Он состоит из 4 тематических разделов. В ходе выполнения тестовых заданий можно узнать, как уберечь тепло, воду, электричество и рационально использовать энергию.

Егор Сикорский, ученик средней школы №4 Дзержинска:

Вопросы делятся на тестовые, на соответствие, на заполнение прочерков. Я планирую дополнить задания советами по выбору энергоэффективной техники и по выбору материалов для строительства дома.



Можно использовать как для индивидуальной работы за компьютером, так и в качестве программного средства для интерактивной доски. Одно их возможных применений пособия – в качестве интерактивной рекламы на «умных» остановках.

Елена Кондратович, заместитель директора средней школы №4 Дзержинска:

Пособие, которое подготовил Егор Сикорский, станет одним из электронных средств обучения, которые мы будем применять. Проект уже был апробирован с учащимися нашей школы и с родителями, которые дали ему высокую оценку.