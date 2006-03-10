С 1 апреля вступит в силу положение о запрещении эксплуатации автомобилей с тонированными стеклами, степень светопропускания которых не соответствует требованиям новых Правил дорожного движения.

Как подчеркнули в ГАИ республики, пока водители не спешат растонировать свои машины.А, между тем, времени для приведения их в надлежащее состояние осталось немного -- всего 20 дней. В соответствии с новыми правилами, не допускается тонирование ветровых стекол и стекол, применяемых для остекления переднего проема автомобилей, а степень светопропускания передних боковых стекол должна быть не менее 70% и со светопропусканием остальных стекол менее 60%. Новые требования к тонированию стекол автомобилей уже применяются при прохождении технического осмотра транспортных средств.