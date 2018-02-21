«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў

Навіны Беларусі. Юныя аратары з Крупак сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу маладых паэтаў і пісьменнікаў, паведамілі ў праграме «Міншчына». Турнір зладзілі па ініцыятыве БРСМ. Крупчанам не было роўных у трох намінацыях. Адна з іх – «Моладзь Беларусі».

Анастасія Якаўлева, вучаніца Крупскай раённай гімназіі:

Я выбрала эту тему, чтобы показать, как на сегодняшний день мы – молодое поколение – можем проявить себя, чтобы утвердиться в жизни и стать полезным для общества.