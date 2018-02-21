«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў
Навіны Беларусі. Юныя аратары з Крупак сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу маладых паэтаў і пісьменнікаў, паведамілі ў праграме «Міншчына».
Турнір зладзілі па ініцыятыве БРСМ. Крупчанам не было роўных у трох намінацыях. Адна з іх – «Моладзь Беларусі».
Анастасія Якаўлева, вучаніца Крупскай раённай гімназіі:
Я выбрала эту тему, чтобы показать, как на сегодняшний день мы – молодое поколение – можем проявить себя, чтобы утвердиться в жизни и стать полезным для общества.
Віялета Галкіна, вучаніца Бобрскай сярэдняй школы Крупскага раёна:
Сочинение про нашего Президента я писала. Я в нем рассказывала, как я его первый раз увидела, какие у меня были впечатления. Рассказывала, как тяжело править Республикой нашей.
Паводле арганізатараў, такія конкурсы працягнуцца і надалей. Іх мэта – выявіць пачынаючых «майстроў слова» па ўсёй краіне.