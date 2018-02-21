Прямой эфир

«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў

21 февраля 2018 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Юныя аратары з Крупак сталі пераможцамі рэспубліканскага конкурсу маладых паэтаў і пісьменнікаў, паведамілі ў праграме «Міншчына».  

Турнір зладзілі па ініцыятыве БРСМ. Крупчанам не было роўных у трох намінацыях. Адна з іх – «Моладзь Беларусі».  

«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў-1

Анастасія Якаўлева, вучаніца Крупскай раённай гімназіі:  
Я выбрала эту тему, чтобы показать, как на сегодняшний день мы – молодое поколение – можем проявить себя, чтобы утвердиться в жизни и стать полезным для общества.  

«Сачыненне пра нашага Прэзідэнта я пісала». Вучні з Крупскага раёна перамаглі ў рэспубліканскім конкурсе маладых паэтаў і пісьменнікаў-4

Віялета Галкіна, вучаніца Бобрскай сярэдняй школы Крупскага раёна:  
Сочинение про нашего Президента я писала. Я в нем рассказывала, как я его первый раз увидела, какие у меня были впечатления. Рассказывала, как тяжело править Республикой нашей.  

Паводле арганізатараў, такія конкурсы працягнуцца і надалей. Іх мэта – выявіць пачынаючых «майстроў слова» па ўсёй краіне.  

# общество # Фотофакт # Язык

Другие новости рубрики

Все новости
У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага
21 февраля 2018 16:10

У Маладзечна ў двух дамах адсутнічала гарачая вада, а ў суседніх з крана ішла іржавая 20 лютага

Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»
21 февраля 2018 15:58

Першы намеснік генеральнага сакратара ААН: «Вы здолелі рэалізаваць Мэты развіцця тысячагоддзя»

Медыкі расказалі пра стан дзіцяці, якога ўкусіў далмацінец ў Наваполацку
21 февраля 2018 15:17

Медыкі расказалі пра стан дзіцяці, якога ўкусіў далмацінец ў Наваполацку