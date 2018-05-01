С завода выносили телевизоры по деталям, а пожарные помогали открыть квартиру через форточку: как жили на улице Красной

Дворик на улице Красной, дом 16, для Сергея Тарасова – самый родной и любимый. Здесь прошло его детство, здесь играли с друзьями в «войнушку» в сараях и устраивали снежные баталии.

Но нет уже высоких тополей, детского сада и деревянной беседки. Время прошло, а воспоминаний остался целый «километр» – от Круглой площади до площади Якуба Коласа.





Сергей Тарасов, археолог, кандидат исторических наук:

Дом был построен в 1957 году, а через 4 года родился я. Не здесь, конечно, а в родильном доме на улице Володарского, который находится напротив тюрьмы. Мы все жили рядом, знали, кто в каком доме, какой квартире, ходили в гости. Например, дом 8-этажный нас очень интересовал, потому что это был чуть ли не единственный в то время дом в Минске, в нашем районе, где был лифт.

И мы очень любили кататься на этом лифте. Он был старый, с железными дверями, и когда ехал, двери можно было открыть. Но при одном условии: ногами надо было стать на бордюры, ни в коем случае, не на пол. Потому что, если на пол, то он сразу останавливался. Вот такая была у нас забава.

Неподалёку от дома, на этой остановке раньше находилась бензозаправка – одна из первых в столице. Жаль, никто её не запечатлел, признаётся минчанин. Ещё одной достопримечательностью улицы Красной были проходные подъезды. В дом можно было попасть сразу с улицы. И, конечно, громкие трамваи. Родственники в гостях у Тарасовых не могли заснуть, а Тарасовы уже не могли заснуть без трамваев.

Сергей Тарасов:

Ещё одна примета военная на Красной улице – вот эта вентиляция бомбоубежища. На самом деле, бомбоубежище находится внизу и в сторону дома. Когда был маленьким ребёнком, я лазил через эти маленькие окна и видел, как оно сделано.

Там есть мощные двери железные и какие-то приспособления были. Сегодня трудно представить, что в начале ХХ века район площади Якуба Коласа был окраиной города. На месте филармонии находился рынок, где можно было купить лошадь или дрова. Тех времен не застал Сергей Тарасов, но он отлично помнит, как можно было пройти мимо вахты полиграфкомбината и раздобыть себе парочку красочных календарей.

Окна дома нашего героя выходили на общежитие медицинского института.



Сергей Тарасов:

Немного дальше – пожарная станция, сейчас МЧС.

Никогда не забуду, как однажды и папа, и мама, и я забыли ключи свои или потеряли. И что вы думаете, мы пошли к пожарной станции и попросили пожарных приехать с машиной, чтобы по лестнице подняться к окну и через форточку туда залезть, и открыть квартиру изнутри. Помнят детские забавы и эти кирпичные сараи – привет из 50-ых. Когда-то они были в каждом советском дворе, а сейчас – эксклюзив.

Прямо за ними – академия МВД, ранее – школа милиции. Это место было излюбленным у детворы. На местной мусорке можно было найти деревянные ножики, патроны, пособия по самбо и даже пистолет, пусть и сломанный.

И хоть постоянно прогоняли с секретного объекта, в погоне за приключениями не останавливало ничто. Знаковым для поколения Сергея Тарасова стал и завод «Горизонт». Здесь в актовом зале посвящали в пионеры. Сергей Тарасов:

Улица Красная проходит между бывшим троллейбусным депо и бывшим радиозаводом, заводом «Горизонт». Вдоль этого забора я 10 лет ходил в 50-ую школу, сегодня – гимназия.

Одна из самых интересных математических, в своё время, школ. Кстати, многие люди, которые жили в этих кварталах, работали здесь – на радиозаводе, потом – «Горизонте». И хорошо знаю, что «специалисты» с этого завода могли по деталям маленьким вынести радиоприёмник и даже целый телевизор. И предлагали любому собрать его. Одно было условие – зайти в магазин «Умелые руки» и купить деревянную коробку под телевизор. Или пластиковую – под радиоприёмник «Океан».





На перекрёстке улиц Красной и Киселёва когда-то было ателье по пошиву верхней одежды. Здесь Сергею Тарасову сшили новое пальто, в котором он долго щеголял.

Материалом послужил кожаный плащ, который дедушка привез из Германии.

Ходил парень из школы и в школу мимо Дома радио. И даже не задумывался, что когда-то будет сам выступать и записывать программы – в молодёжной и литературно-драматической редакциях.





Сергей Тарасов:

В советское время в каждой квартире обычно на кухне висела радиоточка, которая никогда не выключалась. И программы передавали самые разные, но в конце каждой программы обычно диктор говорил: «Пишите нам свои предложения и замечания на адрес: Красная, 4». И сегодня здесь, в Доме радио работает мой друг, известный белорусский поэт, писатель Наум Гальперович, который возглавляет целый отдел зарубежного вещания.

И в завершение экскурсии – «Дом под шпилем».