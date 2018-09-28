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Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок

28 сентября 2018 20:11
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Новости Беларуси. Благоустройство проведут в преддверии вторых Европейских игр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок-1

Перемены коснуться сразу пяти участков. Это – Ляховский сквер, сквер Объединённых наций, зелёная территория вдоль Кирова, а также дворик возле БГТУ. Везде отремонтируют пешеходные дорожки и уложат новую плитку. Заменят архитектурные объекты, а также установят новые скамейки и обновят освещение.

Подготовка к спортивному событию. Зелёную территорию возле стадиона «Динамо» приведут в порядок-4

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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