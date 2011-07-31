С нового учебного года студенты БГУИР смогут сдавать экзамены не выходя из дома

Белорусские программисты уже апробировали новую систему видеоконференций.

Валерия Бесбородова по виртуальной системе обучения сдает контрольные работы уже пятый год. Для будущего программиста такой вид образования подошел как нельзя кстати.

Валерия Бесбородова, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Когда я приезжаю на экзамен, обязательно по этой контрольной меня спрашивают, задают вопросы. Чтобы убедиться, что эту контрольную делала именно я.

За первый год обучения в университете отсеивается четверть студентов. Причина – незнание, а порой и неузнаваемость своей же контрольной. Знания в режиме онлайн в университете получает более тысячи студентов по шести специальностям. Львиная доля будущих профессий связана с IT-технологиями. В этом году желающих получить виртуальное образование увеличилось в два раза.

Дистанционная форма обучения популярна во всем мире. Нет ничего сложного. Все что необходимо – это компьютер. С его помощью можно связаться с преподавателем, так называемым тьютором, и получить бесплатную консультацию. Таким образом виртуальное обучение превращается в рельность.

С началом этого учебного года в режиме онлайн можно будет получить не только консультацию, но и сдать экзамены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И если раньше студенты общались с тьюторами через видеочаты, то с сентября по специально разработанной белорусскими программистами системе видеоконференций.

Ректорат пошел навстречу и очникам. Некоторые предметы студенты дневного отделения будут сдавать не выходя из дома.

Борис Никульшин, проректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Какие-то дисциплины по заявлению студентов других форм обучения проходят через сертификацию. То есть выбирается курс в соответствии с учебным планом, ему назначается тьютор. И студент в таком режиме работает по этой дисциплине.

У дистанционного образования есть много плюсов даже перед заочной формой обучения: не надо ездить на сессию, а высшее образование можно получить за четыре года. Скептики не верят в подготовку специалистов через Интернет, но цифры говорят об обратном.

Василий Бондарик, ответственный секретарь приемной комиссии Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

32 человека на дистанционной форме обучения. И у них средний балл по дипломной работе выше, чем у студентов дневного отделения.

Ведущие мировые аналитические компании предсказывают дистанционному образованию большое будущее.