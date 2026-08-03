Прощаться с летом пока рано! Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в августе

Начало недели порадует белорусов по‑настоящему летним теплом, а местами и жарой – термометры покажут значения выше средних для этого времени года. Правда, не обойдется без кратковременных дождей и гроз. А вот со второй половины недели воздух заметно посвежеет, и осадков станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом же последний месяц лета обещает быть немного теплее обычного – примерно на полтора градуса выше климатической нормы, которая составляет от +16 на северо‑западе до 19 градусов на юго‑востоке страны. При этом по сравнению с июлем средние температуры все же снизятся на градус‑полтора. Солнца в августе будет достаточно – в среднем около 240 часов за месяц. Больше всего светлого и теплого времени ожидается в первой декаде: до 11 часов солнечного сияния в сутки. К концу месяца этот показатель сократится примерно до 8 часов. Что касается осадков, их количество останется в пределах нормы: синоптики прогнозируют от 11 до 15 дождливых дней, а также вероятны ливни, грозы и порывистый ветер. Так что прощаться с летом белорусам пока рано – большая часть августа обещает быть теплой, солнечной и вполне комфортной для отдыха.