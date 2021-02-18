С начала года в «Минсктранс» поступило семь новых электробусов и пять автобусов. В чём их особенность?

Новости Беларуси. Пополнение парка общественного транспорта. С начала года поступило семь новых электробусов «Белкоммунмаша» и пять автобусов МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парках транспортников таких новинок уже девять. Два электробуса были получены год назад. Новый подвижной состав отличается современным дизайном – в салонах есть кондиционеры, места для удобного расположения маломобильных граждан и розетки для зарядки гаджетов.

Елена Громыко, пресс-секретарь «Минсктранса»:

При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок, в связи с чем предприятием приобретается современный, комфортабельный, экологичный транспорт. Отличительной особенностью новых электробусов является увеличенный запас автономного хода до 50 километров, наличие кнопок адресного открытия дверей, электрических отопителей салона и системы подсчета пассажиров.