С начала года в «Минсктранс» поступило семь новых электробусов и пять автобусов. В чём их особенность?

Новости Беларуси. Пополнение парка общественного транспорта. С начала года поступило семь новых электробусов «Белкоммунмаша» и пять автобусов МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Пополнение парка общественного транспорта. С начала года поступило семь новых электробусов «Белкоммунмаша» и пять автобусов МАЗ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В парках транспортников таких новинок уже девять. Два электробуса были получены год назад. Новый подвижной состав отличается современным дизайном – в салонах есть кондиционеры, места для удобного расположения маломобильных граждан и розетки для зарядки гаджетов.
Елена Громыко, пресс-секретарь «Минсктранса»:
При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок, в связи с чем предприятием приобретается современный, комфортабельный, экологичный транспорт. Отличительной особенностью новых электробусов является увеличенный запас автономного хода до 50 километров, наличие кнопок адресного открытия дверей, электрических отопителей салона и системы подсчета пассажиров.
Обновление подвижного состава продолжится. Вскоре ожидаются поставки 75 троллейбусов с увеличенным автономным ходом производства «Белкоммунмаша». Еще 280 автобусов и 75 троллейбусов изготовит МАЗ. Также в мае завод поставит подвижной состав третьего поколения: это четыре низкопольных автобуса большой вместимости и четыре электробуса с запасом автономного хода около 150 километров.