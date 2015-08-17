С начала августа эпидемиологи Минска приостановили работу 30 киосков и палаток, торгующих мороженым и прохладительными напитками

Новости Беларуси. Контрольная пауза в уличной торговле. С начала августа столичные эпидемиологи приостановили работу 30 киосков и палаток, торгующих мороженым и прохладительными напитками. Основные претензии к нарушениям правил температурного режима, условий хранения и сроков реализации продукции.

На особом контроле у эпидемиологов по-прежнему остаются столичные магазины, кафе и рынки. В целом за две недели жары с реализации было снято полторы тонны продукции. Это в основном мясные, кондитерские и молочные изделия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инна Кондрескул, заместитель галвного государственного санитарного врача города Минска:

В период максимальный летних температур санитарно-эпидемиологической службой города проводились рейды по оценке условий реализации в том числе и напитков для населения. Регистрировались нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, это несоблюдение температурных условий реализации, это несоблюдение правил личной гигиены продавцами.