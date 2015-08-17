Переобучение в Беларуси. Как потеря работы может обернуться плюсом?

Новости Беларуси. Люди это называют сокращением, чиновники – высвобождением. Итог один – человек лишается работы. Однако тот, кто хочет трудиться, быстро перестраивается и обретает новую специальность, востребованную сегодня на рынке труда. Таким образом, закрываются вакансии.

С начала года на некогда крупном витебском предприятии больше не кипит работа. Производство трикотажных и носочно-чулочных изделий остановлено. Люди остались без работы. Правда, ненадолго.

Под сокращение попала и Любовь Станкевич. Она работала продавцом в магазине, который уже не распахнет свои двери перед покупателями. Конечно, переживаний хватило. Но молодая женщина решила не сдаваться. И любовь у Любови к торговле не только не угасла, но даже наоборот. Потеря работы стала для нее своеобразным трамплином, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Она осваивает более высокооплачиваемую и востребованную профессию.

Любовь Станкевич, слушатель курсов переподготовки по направлению службы занятости:

В любом возрасте можно поменять место работы. Переобучение, учиться можно, как говориться, век живи – век учись. И так же здесь. Все возможно, главное – хотеть и идти к этому.

От перемены мест сумма изменилась. Олеся Руденкова сложно переживала расставание с коллективом трикотажной фабрики, где отработала 15 лет. Непросто было и влиться в новую должность. Участок, признается, намного сложнее, но зато теперь она шутит: может не только запросто сшить сыну школьную форму, но и купить ее.

Олеся Руденкова, сборщик обуви - швея:

Раньше, где я работала на предприятии, работы мало было. Перешли на четырехдневку. Мама помогала, сестра. Здесь намного лучше, здесь зарплату дают вовремя.

Валентина Ивашнева, начальник отдела кадров обувного предприятия:

Несмотря на то, что на других предприятиях производят сокращение рабочих мест, мы остро нуждаемся в работниках. Так как мы развиваемся, нам очень нужны швеи, мы готовы принять около 100 человек. Рабочие места есть, они подготовлены.

Всего переобучение в Витебской области прошли или еще в процессе около тысячи человек. Для самих безработных это совершенно бесплатно.

Государство, в зависимости от профиля, затрачивает на подготовку одного специалиста до 10 миллионов рублей.

Марина Будкевич, заместитель начальника по труду, занятости и социальной защите Витебского горисполкома:

На переобучение могут быть направлены безработные в случае невозможности найти работу по имеющейся у граждан специальности.

Случается, что работу можно потерять не только из-за ликвидации предприятия, но и в результате перехода с ручного труда на автоматизированный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, начальник отдела рынка труда и профессионального обучения комитета по труду, занятости и социальной защите Витебского облисполкома:

Модернизация влечет за собой оптимизацию численности. С начала года в результате модернизации в оптимизацию попали и подлежат высвобождению около 1000 человек области. Можно смело говорить, что порядка 600 уже трудоустроено.

Издревле в Беларуси говорили: с мастерством люди не родятся, а добытым ремеслом гордятся. Потому сменить род деятельности, как показывает опыт, можно в любом возрасте.