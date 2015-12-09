Можно ли супругам составить совместное завещание?

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков. Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Вопрос жителя Витебска:

Мы с моей женой хотели бы завещать свою квартиру внучке. Можно ли составить завещание от двух лиц: от меня и от жены?

Елена Мойсейчик, юрист:

Согласно ст.1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.