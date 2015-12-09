Прямой эфир

Можно ли супругам составить совместное завещание?

09 декабря 2015 12:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ежедневно операторы горячей линии телеканала принимают около 50 звонков.  Диапазон обращений чрезвычайно широк: от жалоб на брачных аферистов до претензий к коммунальным службам.

Вопрос жителя Витебска:
Мы с моей женой хотели бы завещать свою квартиру внучке. Можно ли составить завещание от двух лиц: от меня и от жены?

Елена Мойсейчик, юрист:
Согласно ст.1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. В завещании могут содержаться распоряжения только одного лица. Совершение завещания двумя или более лицами не допускается.

# общество # Консультация юриста # Елена Мойсейчик # Дети и родители

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусский «Карлсон»: трубочист Андрей Соловей рассказал о своей необычной профессии
09 декабря 2015 09:21

Белорусский «Карлсон»: трубочист Андрей Соловей рассказал о своей необычной профессии

«Отвлеки детей от реалий этого сумасшедшего мира»: Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитости написали открытые письма Санте
09 декабря 2015 08:17

«Отвлеки детей от реалий этого сумасшедшего мира»: Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитости написали открытые письма Санте

Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза на СТВ
09 декабря 2015 07:50

Юрий Доманский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза на СТВ