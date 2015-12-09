Белорусский «Карлсон»: трубочист Андрей Соловей рассказал о своей необычной профессии

Любимец детей Санта Клаус забирается через дымоходы в дома и оставляет в рождественских носках свои подарки для детей. Но этих людей также справедливо назвать настоящими волшебниками. Ведь они держат в порядки все дымоходы и приносят добро в каждый дом. Эти утром знакомимся с трубочистами!

Встретить трубочиста в черном кителе с золотыми пуговицами в цилиндре, который ловко путешествует по трубам, возможно лишь в сказках. Настоящие трубочисты не забираются в дымоходы печей.

Необычная профессия сама выбрала Антона Соловья. Его отец за свою жизнь построил более 700 печей и всегда брал маленького сына с собой.

Так печное дело передалось по наследству. От идеи до воплощения . Их работы – настоящие шедевры тепла.

Кирпичные и глиняные, как в русских народных сказках или в английских пьесах. Со временем Андрей выбрал сопутствующее ремесло и стал не только строить, но и чистить трубы от сажень. Возможность творить и помогать, новые знакомства с людьми и не только – вдохновляет.

Трубочисту одновременно приходится быть и строителем, и электриком, и спортсменом. Здесь нужно совладать со стихией Огня, Воздуха и быть в отличной форме на высоте.

Наш герой ещё и параллельно получает образование экономиста.

Страховку использует только для крыш выше шести метров. И то – обычную веревку. Здесь нужен опыт, чтобы освоить промышленный альпинизм.

В арсенале у трубочиста железные и пластиковые ёршики, которые подбирают специально под течение дымохода.

Антон признается, что вместе с птицами частые гости в трубах – веники, ломы с тряпками. Люди любят похозяйничать самостоятельно. А зря!

Антону приходится работать с шести утра и до ночи под фонарем.

Кстати, необходимые знания по прочистке труб и обслуживанию дымоходов можно получить в рамках учебы в любом техническом училище и в ВУЗе. В Москве есть специальные курсы. А у нас получить специальность «Чистильщик путей газоходов» можно в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения.

Кстати, раньше трубочистов считали изгоями общества и даже не разрешали идти по тротуару с чистой публикой.

Время меняет все.

Сегодня редкая профессия востребована и высоко ценится в Европе.

К примеру, в Германии с давних времен есть корпорация трубочистов с законами и привилегиями.

Число новых домов с каминами и печами неуклонно растет. А значит, профессия будет становиться популярной.

Интересно, что увидеть в окне трубочиста – хороший знак. Вырвать из его щетки волосок – на счастье. Встретить на пути молодоженов – вечный совет да любовь.

С этим персонажем связано немало примет.Ведь он работает на высоте и совладает с сажем. Значит ему помогает особая сила добра и некая магия.

Издавна считалось, что оторвать пуговицу у трубочиста – сулит удачу.