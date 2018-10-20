«Ходили на соседние детские площадки»: жители минской многоэтажки собрали деньги на игровой комплекс для детей

Новости Беларуси. На улице Бурдейного жители столичной многоэтажки давно мечтали о детской площадке. Теперь им больше не придется ходить к соседним домам, чтобы провести время с детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямо под окнами растет развлекательный комплекс. Помогли городские власти, но и сами жильцы в стороне не остались: деньги на благоустройство собрали собственными силами.

Евгений Пархоменко:

Ходили на соседние детские площадки. Решили себе тоже создать уголок, чтобы далеко не ходить, для наших деток. Собрались 24 семьи, желающих поучаствовать в сборе средств. Собрали порядка 80 рублей с семьи, остальные средства добавил ЖЭС, то есть получилось где-то 50 на 50%.

Виктор Лаптев, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я вырос в этом доме. Решил как-то начать с себя: поручил дать объявление и оказать содействие в устройстве детской площадки. Такой у нас, в общем-то, сегодня приятный результат.