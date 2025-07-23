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С какими вопросами участники жатвы обращаются в профсоюзы – рассказал зампред ФПБ

23 июля 2025 10:33
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Поддержку участникам жатвы оказывают профсоюзы. С проблемными и спорными вопросами, связанными с условиями и оплатой труда аграриев можно обратиться в мониторинговый центр ФПБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими вопросами участники жатвы обращаются в профсоюзы – рассказал зампред ФПБ-2

Звонки по номеру телефона, который указан на ваших экранах, принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00, без выходных и праздников. Горячая линия работает с мая. За этот период поступило около тысячи обращений. Подобная практика действует не впервые, в предыдущие годы она доказала свою эффективность, вопросы аграриев были оперативно решены. От комфортных условий работы тружеников полей зависит результат жатвы.

С какими вопросами участники жатвы обращаются в профсоюзы – рассказал зампред ФПБ-4

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Тематика вопросов, как показывает практика прошлых лет, разнообразная. Это обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, обувью, вопросы расценок отдельных видов работы и оплата труда в целом, организация питания, обеспеченность санитарно-бытовых соответствующих условий. При необходимости специалисты профсоюзов будут выезжать на места, в конкретные регионы, на конкретные предприятия.

Особое внимание на жатве – соблюдению требований безопасности. Накануне уборочной кампании Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг условий труда аграриев. Результаты проверки показали, что предприятия готовы к началу сезона, отдельные недочеты были устранены.

# Уборочная кампания # Профсоюзы в Беларуси # Закон

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