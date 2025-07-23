С какими вопросами участники жатвы обращаются в профсоюзы – рассказал зампред ФПБ

Поддержку участникам жатвы оказывают профсоюзы. С проблемными и спорными вопросами, связанными с условиями и оплатой труда аграриев можно обратиться в мониторинговый центр ФПБ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонки по номеру телефона, который указан на ваших экранах, принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00, без выходных и праздников. Горячая линия работает с мая. За этот период поступило около тысячи обращений. Подобная практика действует не впервые, в предыдущие годы она доказала свою эффективность, вопросы аграриев были оперативно решены. От комфортных условий работы тружеников полей зависит результат жатвы.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Тематика вопросов, как показывает практика прошлых лет, разнообразная. Это обеспечение средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, обувью, вопросы расценок отдельных видов работы и оплата труда в целом, организация питания, обеспеченность санитарно-бытовых соответствующих условий. При необходимости специалисты профсоюзов будут выезжать на места, в конкретные регионы, на конкретные предприятия.

Особое внимание на жатве – соблюдению требований безопасности. Накануне уборочной кампании Федерация профсоюзов Беларуси провела мониторинг условий труда аграриев. Результаты проверки показали, что предприятия готовы к началу сезона, отдельные недочеты были устранены.