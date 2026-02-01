В Беларуси набирают популярность юбилейные бракосочетания в ЗАГСе

65 лет в любви, согласии и радости. В Минске семья Смирновых отметила железный юбилей со дня свадьбы. Свой брак Валентин и Ольга зарегистрировали в 1961 году в Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
65 лет в любви, согласии и радости. В Минске семья Смирновых отметила железный юбилей со дня свадьбы. Свой брак Валентин и Ольга зарегистрировали в 1961 году в Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Полюбили друг друга с первого взгляда и с тех пор никогда не расставались. Воспитали двоих детей, которые подарили им четырех внуков и шестерых правнуков. Всю жизнь трудились на благо ближнему: Ольга помогала в реабилитации детей с ДЦП, а Валентин был летчиком. В белорусскую столицу пара переехала в 2008 году.
Ольга Смирнова, жительница Минска:
У нас много общего. Мы очень любим путешествовать. По молодости походы, постоянно у нас друзья. Общения много очень.
Валентин Смирнов, житель Минска:
Я очень благодарен ей за терпение. Я не подарок был в этой длинной семейной жизни.
Юлия Виноградова, начальник отдела ЗАГС администрации Первомайского района Минска:
Для того чтобы мы могли запланировать это мероприятие, они могли запланировать мероприятие, пригласить гостей, такие торжества проводятся у нас довольно-таки часто. В прошлом году мы провели 17 регистраций юбилейных торжеств. Ну а что касается для тех, кто хотел бы это провести, достаточно обратиться к нам, подать заявление.
Спрос на юбилейные бракосочетания в стенах ЗАГСа среди белорусов растет. Семейные пары обмениваются кольцами, отмечая как небольшие даты, так и крупные юбилеи.