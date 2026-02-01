В Беларуси набирают популярность юбилейные бракосочетания в ЗАГСе

65 лет в любви, согласии и радости. В Минске семья Смирновых отметила железный юбилей со дня свадьбы. Свой брак Валентин и Ольга зарегистрировали в 1961 году в Пензенской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полюбили друг друга с первого взгляда и с тех пор никогда не расставались. Воспитали двоих детей, которые подарили им четырех внуков и шестерых правнуков. Всю жизнь трудились на благо ближнему: Ольга помогала в реабилитации детей с ДЦП, а Валентин был летчиком. В белорусскую столицу пара переехала в 2008 году.

Ольга Смирнова, жительница Минска:

У нас много общего. Мы очень любим путешествовать. По молодости походы, постоянно у нас друзья. Общения много очень. Валентин Смирнов, житель Минска:

Я очень благодарен ей за терпение. Я не подарок был в этой длинной семейной жизни.