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3 человека погибли на пожаре в Докшицком районе

01 февраля 2026 10:37
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Следователи работают на месте пожара в Докшицком районе, где погибли три человека. Информация о возгорании частного дома в деревне Козлы поступило ночью. При ликвидации пожара спасатели обнаружили останки хозяина дома и двух односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 человека погибли на пожаре в Докшицком районе-2

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. По словам соседей, владелец жилплощади приютил двух знакомых. С января они проживали втроем и распивали спиртное. Ранее в доме уже случались пожары из-за непотушенной сигареты. 

Спасатели напоминают, что крайне опасно курить в жилом помещении, тем более в постели. Белорусов призывают не бросать даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий. А также установить автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду.

# Пожар

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