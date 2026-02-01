3 человека погибли на пожаре в Докшицком районе

Следователи работают на месте пожара в Докшицком районе, где погибли три человека. Информация о возгорании частного дома в деревне Козлы поступило ночью. При ликвидации пожара спасатели обнаружили останки хозяина дома и двух односельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. По словам соседей, владелец жилплощади приютил двух знакомых. С января они проживали втроем и распивали спиртное. Ранее в доме уже случались пожары из-за непотушенной сигареты.

Спасатели напоминают, что крайне опасно курить в жилом помещении, тем более в постели. Белорусов призывают не бросать даже потушенные сигареты в мусорные ведра, с балконов и лоджий. А также установить автономные пожарные извещатели, способные на ранней стадии предупредить беду.