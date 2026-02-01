Победителей конкурса «Калядная зорка» наградили в Минске

Авторские куклы, вытинанка и соломоплетение. Уже 29-й год в стране проходит конкурс декоративно-прикладного творчества «Калядная зорка». В Национальном центре художественного творчества детей и молодежи наградили победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные мастера со всех уголков страны прислали на конкурс более 150 тысяч работ. Из них в финал прошли чуть больше 500. Номинации самые разные. С каждым годом их перечень расширяется. В 2026 году ребята создавали сувениры, игрушки, гобелены и даже мультфильмы. Главная тема – зима, новогодние и рождественские праздники.

Ксения Богля: Я леплю из полимерной самозастывающей глины. Эскиз мы разрабатывали очень долго, на протяжении 4–5 месяцев. Сначала делается каркас, зарисовывается, а потом все вылепливается и шьется одежда. Я очень рада. Это была моя самая долгожданная победа, которую я ждала очень долго.

По итогам отборов жюри определило 110 лучших арт-изделий. Каждая работа отражает самобытность белорусской культуры. Победителям вручили дипломы и памятные призы.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Конечно, «Калядная зорка» на протяжении многих-многих лет объединяет поколения. Ребята через свое декоративно-прикладное искусство показывают любовь к Родине. Тот интерес, который наша страна, наши дети, система допобразования проявляет к этому конкурсу, то количество участников, показывает, что наши дети бесконечно талантливы и показывают ту заботу, которую мы к ним проявляем.

В начале лета будет дан старт юбилейному, 30-му конкурсу, финал которого состоится в начале будущего года.