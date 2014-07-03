Прямой эфир

С Днем Независимости белорусов поздравил Александр Лукашенко

03 июля 2014 17:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С праздником Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Благодаря самоотверженному труду и помощи братских советских народов мы восстановили республику из руин, добились права самостоятельно определять свою судьбу и заняли достойное место в мировом сообществе. За эти годы мы стали сильнее, мудрее и готовы ответить на любые вызовы современности.

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты # Парад в Минске 3 июля

Другие новости рубрики

Все новости
Марасевич Наталья Карповна о жизни женщины в немецком лагере и о детях, рожденных на войне
03 июля 2014 16:26

Марасевич Наталья Карповна о жизни женщины в немецком лагере и о детях, рожденных на войне

Нина Никодимовна Алексейчик, малолетняя узница: Освобождение - это второе рождение
03 июля 2014 15:29

Нина Никодимовна Алексейчик, малолетняя узница: Освобождение - это второе рождение

Марина Бакланова рассказала история о Нине Степановне Можайской и детях-партизанах
03 июля 2014 14:39

Марина Бакланова рассказала история о Нине Степановне Можайской и детях-партизанах