С Днем Независимости белорусов поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. С праздником Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Благодаря самоотверженному труду и помощи братских советских народов мы восстановили республику из руин, добились права самостоятельно определять свою судьбу и заняли достойное место в мировом сообществе. За эти годы мы стали сильнее, мудрее и готовы ответить на любые вызовы современности.

Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.