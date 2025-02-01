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«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого

01 февраля 2025 14:30
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«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого-1

Владислав Якимович:
Я без музыки уже жить не могу. Бывают даже такие моменты, я дома, например, сижу и думаю: ну вот что-то не так. Так ничего же не играет на фоне. «Алиса, включи музыку». И пошел танцевать и петь.

«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого-3

Владислав Якимович – восходящая звезда белорусской сцены. Парень родом из Бреста, сейчас проходит курс реабилитации в Минске. С этим местом он познакомился много лет назад, когда врачи поставили ему диагноз псевдоахондроплазия. Это редкое наследственное заболевание, которое приводит к задержке роста, коротким конечностям и проблемам со связками и суставами.

Не упасть духом и справиться с ситуацией помогла безграничная любовь к музыке. Это увлечение принесло Владиславу большой успех, признание и душевное умиротворение. Сначала он выступал на школьной сцене, потом на городских конкурсах, а теперь и в центре.

«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого-5

Владислав Якимович:
Родился вроде бы нормальным. Где-то в год родители стали замечать расхождение по росту, замедление роста. И потом начали изучать эту всю тему. 

Как я везде говорю, как мне кажется, я петь научился раньше, чем говорить. Я с детства пел везде, в автобусе, где-то на прогулках. А потом, когда в школу уже пошел, там учительница музыки заметила, что я такой поющий. И вот так с 6 лет где-то я занимаюсь. Музыка помогает мне. Если я не послушал музыку, например, день или два, мне начинает грустно становиться.

Подробнее в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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