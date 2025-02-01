«С детства пел везде». Этот парень с редким заболеванием может зарядить позитивом каждого

Владислав Якимович:

Я без музыки уже жить не могу. Бывают даже такие моменты, я дома, например, сижу и думаю: ну вот что-то не так. Так ничего же не играет на фоне. «Алиса, включи музыку». И пошел танцевать и петь.

Владислав Якимович – восходящая звезда белорусской сцены. Парень родом из Бреста, сейчас проходит курс реабилитации в Минске. С этим местом он познакомился много лет назад, когда врачи поставили ему диагноз псевдоахондроплазия. Это редкое наследственное заболевание, которое приводит к задержке роста, коротким конечностям и проблемам со связками и суставами. Не упасть духом и справиться с ситуацией помогла безграничная любовь к музыке. Это увлечение принесло Владиславу большой успех, признание и душевное умиротворение. Сначала он выступал на школьной сцене, потом на городских конкурсах, а теперь и в центре.