«На то они и препятствия, чтобы их покорять». История талантливой девушки, у которой онкология отняла зрение

В гостях у «Нового утра» на РТР-Беларусь Анастасия Миронович, которая, вопреки диагнозу, дает всем нам урок силы духа и стремления к самовыражению. Доброе утро.

Истории людей, преодолевших свои физические ограничения, становится для нас вдохновением. Это еще одно доказательство, что талант всегда исходит из глубины души.

Юрий Царев, ведущий:

Так получилось, с тобой не очень хорошая ситуация случилась, несчастный случай. И твой диагноз, он связан с ним.

Анастасия Миронович:

Это произошло в три года. Я получила ушиб головы, и у меня обнаружили онкологию. Был очень долгий путь к выздоровлению, но мы справились благодаря моей маме. Но это оказалось не все. Был еще один удар. Когда мне исполнилось 7 лет, случился рецидив и произошла потеря зрения. Был тяжелый период. Лечение, лечение и только лечение. Но благодаря моей маме мы все выдержали и пошли дальше, потому что жизнь на этом не останавливается. Нужно двигаться вперед. Ну и все пошло.

Юрий Царев:

Но ты очень большой молодец.

Алеся Алехнович, ведущая:

Хочу сказать, что этим восхитительна и удивительна природа человека. Что, несмотря на все сложности, которые у всех нас встречаются на пути, мы находим эти спутники, ориентиры, которые нас вдохновляют и позволяют двигаться вперед. Главным спутником в твоей жизни стала мама. А какие еще ты нашла?

Анастасия Миронович:

Еще творчество. Наверное, самый большой стимул в жизни произошел благодаря творчеству, потому что было очень-очень тяжело сначала начать мир на ощупь, но все пошло, закрутилось. Не было времени сидеть на месте, как-то жалеть себя. Нужно было собрать всю волю в кулак и покорять преграды.