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С 28 сентября в Минске каждые выходные будут проходить осенние ярмарки

09 сентября 2013 11:19
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Новости Беларуси. Популярностью у белорусов пользуются традиционные осенние ярмарки. Так, в минувшие выходные у минчан уже была возможность пополнить запасы на зиму. 

Открытая площадка у столичного Дворца спорта собрала ведущих белорусских производителей. Овощи, фрукты, рыба и мясные изделия были представлены в изобилии.

Ну, а с 28 сентября подобные ярмарки будут проходить каждые выходные. Они порадуют посетителей не только широким ассортиментом, но и традиционными скидками и акциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
На ярмарку мы пригласили со всех областей сельскохозяйственных производителей, фермеров, они поприезжают, и, соответственно, будет давать свою цену каждый. Естественно, это будет достаточно ниже, и с каждым проведением ярмарки каждый раз цена будет ниже.

# общество # Ярмарки в Минске # Сергей Барисевич

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