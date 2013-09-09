С 28 сентября в Минске каждые выходные будут проходить осенние ярмарки

Новости Беларуси. Популярностью у белорусов пользуются традиционные осенние ярмарки. Так, в минувшие выходные у минчан уже была возможность пополнить запасы на зиму.

Открытая площадка у столичного Дворца спорта собрала ведущих белорусских производителей. Овощи, фрукты, рыба и мясные изделия были представлены в изобилии.

Ну, а с 28 сентября подобные ярмарки будут проходить каждые выходные. Они порадуют посетителей не только широким ассортиментом, но и традиционными скидками и акциями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Барисевич, начальник ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

На ярмарку мы пригласили со всех областей сельскохозяйственных производителей, фермеров, они поприезжают, и, соответственно, будет давать свою цену каждый. Естественно, это будет достаточно ниже, и с каждым проведением ярмарки каждый раз цена будет ниже.