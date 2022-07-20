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С 21 по 31 июля в Минске будет работать ярмарка джинсов

20 июля 2022 19:45
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Новости Беларуси. Удобно, доступно и выгодно. В Минске открывается ярмарка денима. Посетителей порадуют большим разнообразием моделей одежды на любой сезон и по приятным ценам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 21 по 31 июля в Минске будет работать ярмарка джинсов-1

Джинсы – неотъемлемая часть гардероба каждого современного человека. Стильные, практичные и модные вне времени. В ассортименте более тысячи моделей на все сезоны. Куртки, жилетки, сарафаны, платья, бриджи, шорты, юбки и джинсы. Большое разнообразие фасонов для любого случая – классические модели для офиса, кэжуал – для прогулок по городу и отдыха на природе. Главное достоинство джинсовой одежды в ее износостойкости.

С 21 по 31 июля в Минске будет работать ярмарка джинсов-4

Александр Рожков, организатор ярмарки:
В России мало предприятий, которые занимаются производством джинсов. В основном это совместное российско-турецкое производство. При пошиве используются уникальные особенности. Например, для известного шва, который называется «в замок», используемого при пошиве джинсов, необходима двухигольчатая швейная машинка.

В Минске ярмарка продлиться с 21 по 31 июля – в ДК Тракторного завода на Долгобродской, 24 и во Дворце спорта на проспекте Победителей, 4.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Александр Рожков # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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