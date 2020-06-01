С 15 июня в Беларуси меняется порядок ввоза электромобилей для личного пользования

Новости Беларуси. Государственный таможенный комитет напомнил, что с 15 июня изменяется порядок ввоза электромобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведение коснется граждан нашей страны и иностранцев, постоянно проживающих на ее территории. При ввозе ими на территорию Беларуси электромобиля для личного пользования будет применяться ставка НДС в размере 0 %.

Действовать беспошлинный ввоз будет до конца 2025 года.

Стоит отметить, что он не касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.