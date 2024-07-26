В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал доступнее

В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году по маршрутам начали курсировать три новых троллейбуса и восемь автобусов. Эти модели соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

Они не только не наносят вред экологии, обеспечивают безопасность передвижения пассажиров, но также являются особенно удобными для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Дмитрий Буткевич, директор автобусного парка Гродно:

Весь автобус является сейчас низкопольным, что хорошо для малоподвижных и ограниченных категорий граждан. Отличительной особенностью является то, что двигатель стоит в хвостовой части «гармошки», соответственно, имеется большая накопительная площадка у второй двери, чего раньше в «гармошках» не было.

До конца года планируется поставка еще трех автобусов и 18 троллейбусов, которые придут на смену устаревшим моделям. Пополнение автопарка позволит сделать поездки доступными и улучшить транспортное обслуживание горожан.