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В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал доступнее

26 июля 2024 08:28
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В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал еще доступнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал доступнее-1

В 2024 году по маршрутам начали курсировать три новых троллейбуса и восемь автобусов. Эти модели соответствуют экологическому стандарту Евро-5.

В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал доступнее-4

Они не только не наносят вред экологии, обеспечивают безопасность передвижения пассажиров, но также являются особенно удобными для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

В Гродно для людей с ограниченными возможностями общественный транспорт стал доступнее-7

Дмитрий Буткевич, директор автобусного парка Гродно:
Весь автобус является сейчас низкопольным, что хорошо для малоподвижных и ограниченных категорий граждан. Отличительной особенностью является то, что двигатель стоит в хвостовой части «гармошки», соответственно, имеется большая накопительная площадка у второй двери, чего раньше в «гармошках» не было.

До конца года планируется поставка еще трех автобусов и 18 троллейбусов, которые придут на смену устаревшим моделям. Пополнение автопарка позволит сделать поездки доступными и улучшить транспортное обслуживание горожан.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

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