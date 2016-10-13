Губернатор Курганской области приехал в Минск

Новости Беларуси. Региональное взаимодействие – шаг к укреплению белорусско-российских отношений. Обсудить перспективы развития сотрудничества, причем не только торгового, в Минск приехал губернатор Курганской области.

Вместе с главой этого российского региона прибыли чиновники высокого ранга и главы крупных предприятий. Запланированы переговоры с руководством нашей страны, а также посещение ряда промышленных предприятий. Курганская область – регион аграрный. Почти половина площадей – это сельхозугодья. Поэтому

особый интерес гостей – к белорусским производителям сельскохозяйственной техники.

По итогам визита стороны планируют подписать документ по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на ближайшие годы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.