Для охраны границы на Брестчине передадут новую технику и оборудование, приобретенные на средства ЕС

Новости Беларуси. Пограничная безопасность. На Брестчине для охраны границы передадут новую технику и оборудование.

Торжественная церемония состоится 13 октября в Пинске.

Там будет организована выставка внедорожных автомобилей, квадроциклов, болотоходов, высокоскоростных моторных лодок, сигнализационных комплексов. Возможности спецтехники продемонстрируют как на суше, так и на воде. В частности, программой запланирован проход патрульных катеров по реке Пина.

Отметим, новое оборудование приобретено в рамках проекта международной технической помощи, который финансируется Евросоюзом. К слову, общая протяженность белорусских рубежей со странами ЕС составляет свыше 1200 километров, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.