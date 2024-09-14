Если со спортом на «ты» – вам сюда. «Олимпийский квест» развернулся в центре столицы

Столица и ее жители ярко и весело отмечают праздник. Местом притяжения самых активных горожан всех возрастов стала площадка у Дворца спорта, где развернулся «Олимпийский квест», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь каждый ребенок может почувствовать себя настоящим атлетом, проверив свои возможности в разных видах спорта: от футбола и хоккея до акробатики и фристайла. Всего представлено 32 дисциплины. За прохождение каждой, как и положено, заслуженная медаль: золото, серебро или бронза. Ребят, показавших лучшие результаты, ждут призы и подарки. К слову, задания и правила на площадках разграничены как по возрасту, так и полу. Взрослым скучать не приходится. У них есть уникальная возможность пообщаться со спортсменами и тренерами.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Сегодняшнее мероприятие, конечно, еще раз показывает, что Минск – город спортивный. И десятки тысяч минчан пришли сюда на локации, которые организованы Национальным олимпийским комитетом. Мы сделаем все, чтобы каждый присутствующий унес сегодня частичку спорта и нашел для себя секцию, любимый вид спорта, которым он будет заниматься.

Виктор Лукашенко, президент Национального олимпийского комитета:

Каждый год мы пытаемся внести какие-то небольшие новшества, изменения, чтобы как-то еще интереснее и праздничнее прошло это мероприятие. И в этот раз мы, как вы видите, немножко усложнили «Олимпийский квест». То есть за третье, второе место, может, будет чуть легче, за первое место придется очень сильно побороться, попотеть, но на то это и спорт.