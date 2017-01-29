Рыбалка в Минске: какая она была в XV-XVI века и как традиции сохраняются в наши дни

Столетия назад люди старались селиться исключительно вдоль крупных водных бассейнов и рек. Собственно, так возникла и наша столица. В IX веке в долине реки Свислочь появились первые поселения на территории современного Минска. Уже тогда в рационе местных жителей непременно присутствовала рыба. Об этом свидетельствуют раскопки Минского замчища около станции метро «Немига».

Александр Зубей, научный сотрудник лаборатории ихтиологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

При раскопках Минского замчища XV-XVI веков кроме крючков и грузил для сетей были найдены останки следующих видов рыб. В первую очередь леща. Я определял возраст по чешуе, лещи крупные, 11-12 лет. Был найден позвонок сома. Сом достаточно крупный девяти лет. А также остатки жереха и окуня.

Река Свислочь долгое время была главным поставщиком «живого серебра» в Минске. Здесь водилась рыба всевозможного размера на любой вкус. Вплоть до XVIII века местные жители из городской реки выуживали огромных щук, сомов, судаков, лещей, окуней и плотву. Лакомились даже крохотной уклейкой и окуньками-матросами.

Александр Зубей, научный сотрудник лаборатории ихтиологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

Ловили не только в городе, но и спускались ниже, потому что рабыцкие артели практикуют этот способ лова и сейчас, в современности. Они спускаются вниз максимально, сколько можно отойти, ловят рыбу, потому что ее там больше, а потом поднимаются наверх, реализуют уже в городе.

Все это рыбное разнообразие можно было найти на местных рынках. Привозили в Минск ценный улов и из других городов. В основном это были деликатесные осетровые рыбы, пойманные в Припяти, Березине или Нарочи. Купить такую рыбу на столичных базарах чаще можно было зимой.

Александр Зубей, научный сотрудник лаборатории ихтиологии ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам»:

Это было связано с тем, что рыбу перевозить летом было очень сложно – она быстро портилась. Скажем так, на рынках покупалась рыба либо живая, либо с красными жабрами. А чтобы перевозить рыбу, надо было ее засаливать. А качества рыбы теряются при засолке, соль до XVI века была довольно дефицитным продуктом. И потребление соли ограничивалось деньгами, в основном богатые сословья использовали соль в ежедневной кухне.

Консервированная, соленая, копченая и свежая. В любом виде и на любой вкус можно найти сегодня рыбу на прилавках столичных магазинов.

Казалось бы, необходимость в походах на реку и многочасовой рыбалке у минчан отпала. Но как бы не так. Азартные рыбаки и сегодня продолжают древнейшее занятие наших предков – рыболовство. Причем получается у них ничуть не хуже. И клюет рыба в Минске по-прежнему самая разнообразная.

Николай Липский, рыболов-спортсмен:

Рыболов, который поставил себе задачу поймать хорошую рыбу, всегда ее поймает. Прежде всего нужно научиться прикармливать рыбу, ловить хорошими снастями. Рыба в реке есть, водится, и очень хорошая, крупная. И карп есть, и сазан, лещ.

Александр Розин, рыболов-спортсмен:

Плотва, окунь прежде всего, ерш. И кто делает ставку на хищную рыбу, это щука, судак, лещ. Лещ – это самый желанный трофей минского рыболова.

Александр и Николай рыбачат в Минске часто. Даже в соревнованиях по рыбной ловле на Свислочи участвовали. А для Николая это место дорого еще и тем, что здесь в юности он поймал свой первый крупный трофей.

Николай Липский, рыболов-спортсмен:

Это бывшая «бисквитка», на ее месте сейчас гостиница «Беларусь» построена. В этих местах начинал ловить плотву на удочку. Последние 10 лет занимаюсь рыболовным спортом. Совмещаю полезное с приятным.

А вот Александр впервые забросил самодельную деревянную удочку на Комсомольском озере. Сюда он ещемальчишкой вместе с родителями приезжал отдыхать по выходным. С тех пор уже не может остановиться.

Александр Розин, рыболов-спортсмен:

Начинается все с какого-то любопытства, желания попробовать. Потом тебе нравится ловить рыбу, перехитрять ее, находиться на природе среди друзей, единомышленников. Это то, что постоянно тебя зовет в любую погоду из дома на водоем.

Не столько нажива приносит удовольствие рыбакам, сколько сам процесс. Потому даже ту рыбку, которая все-таки попалась на крючок, некоторые вновь отправляют в свободное плавание.

Вот так продолжаются традиции рыболовства, которое было популярно в Минске с древних веков. Правда, сейчас это не столько способ добычи еды, сколько приятное время препровождение. А потому только истинный рыбак способен испытать удовольствие от часовых посиделок на холоде с удочкой, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.