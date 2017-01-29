День науки отмечается в Беларуси: поздравление направил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. День науки – в Год науки. Трудно подобрать синоним к этому слову, а вот прогресс, инновации и развитие – ее результат. Тысячи интеллектуалов 29 января отмечают профессиональный праздник.

В нашей стране для воплощения их идей созданы все условия. Главным центром научной мысли страны остается Национальная академия наук. Она начала работу еще в 1928 году. Сегодня здесь развивают самые перспективные направления, разрабатывают новейшие технологии, готовят учеников.

Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений поздравление направил Президент. Александр Лукашенко особо подчеркнул, что «Для решения задач, стоящих перед республикой, необходимы блестящие идеи, прорывные исследования и прогрессивные разработки, воплощенные в жизнь. Не случайно нынешний год объявлен в Беларуси Годом науки. Так мы подчеркиваем значимость вашей работы для государства и общества. Уверен, это придаст мощный созидательный импульс, вдохновит на новые достижения, которые обеспечат устойчивый рост экономики, социальную стабильность и благополучие народа», – говорится в поздравлении Президента.

Объем выпускаемой наукоемкой продукции в Беларуси за последние пять лет увеличился в 2 раза. При этом каждый инвестированный в науку рубль приносит в 50 раз больше. Что наглядно демонстрирует: отрасль развивается.

Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума Национальной академии наук Беларуси:

Результаты работы ученых должны использоваться и влиять на уровень развитья экономики. Сегодня идет речь о том, чтобы не только сопровождать существующие отрасли экономики, но и закладывать новые отрасли. Такие, как биотехнологии, возможно, наноиндустрию. И, конечно, мы не должны забывать о традиционных, в том числе аграрной отрасли.

Своим профессиональным праздником могут назвать День науки около 30 тысяч ученых, исследователей и разработчиков. В честь интеллектуального сообщества Беларуси государственный флаг подняли даже в Антарктиде.

Знаменитый нобелевский лауреат Жорес Алферов также поздравил земляков. А вот самый далекий путь преодолело видеообращение Олега Новицкого – белорус поздравил коллег прямиком из космоса.