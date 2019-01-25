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«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему?

25 января 2019 08:41
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Типовая многоэтажка на полсотни квартир в спальном районе Минска. Наверняка, этой ночью не все здешние жильцы будут спать спокойно, ведь сегодня – последний шанс без пени оплатить коммуналку за декабрь. Но Ольга Досова не переживает: ещё в начале недели, как уверяет сама, за всё рассчиталась.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -1

Ольга Досова:
За ноябрь было 118. За декабрь было 108, но это было в зависимости от воды. Больше стирки, трое детей. Дешевле речи быть не может. Но несильно ощутимо так, чтобы скачок был очень большой.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -4

Чеки женщина бережёт, как зеницу ока. Даже если платит за жировку по Интернету – просит сына распечатать квитанцию. Так, уверяет Ольга – надёжнее, да и сравнивать итоговые суммы за несколько месяцев проще.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -7

Елена Петушкова, заместитель начальника расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска:
Одна семья в месяц 3 куба воды, в другой месяц можно потратить 5 кубов воды. Уже сумма начислений будет меняться, в том числе, если количество горячей воды было израсходовано больше, то есть и сумма подогрева увеличивается.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -10

Казалось бы – прописные истины, но к дверям расчётно-справочных центров по всей стране продолжают тянуться вереницы жильцов с вопросами. К счастью, прогресс налицо.

Николай Самусев, начальник расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска:
Мы стараемся всё объяснить гражданам на месте. Если у нас в 2017 году было 47 обращений, то уже в 2018 году – 17.

Лифт не работает, весь подъезд в паутине, на батареях – сосульки. С подобного рода проблемами в эти кабинеты всё же приходят. Однако, такие заявления здесь – большая редкость.

Елена Петушкова:
Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление. Потому что в этом доме гигакалория выше, в этом – ниже. Это не значит, что в том доме было жарче. Даже по одинаковым площадям квартир сумма всё равно будет отличаться.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -13

5-ый расчётно-справочный центр Заводского района – один из крупнейших в городе: здесь обслуживают свыше полсотни тысяч человек, а число лицевых счетов переваливает за 22 тысячи. Кстати, жировку в этих стенах предлагают получать несколькими способами.

Владислав Боев, корреспондент:
Электрик с выездом на дом, услуги сантехника, натяжные потолки, двери, детский журнал. В почтовых ящиках всё реже встречаются печатные жировки. Белорусы активно переходят на их более удобный электронный вариант.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -16

Вскоре жильцы по всей стране получат первые жировки 2019 года. И сумма в ней определённо изменится. С 1 января выросли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги.

Елена Петушкова:
Тарифы исчисляются, там нули с запятыми. Не очень удобно на слух воспринимать эту информацию, не очень удобно в уме это подсчитывать. Поэтому взял жировочку декабря, взял жировочку января и уже будет видно увеличение этой суммы.

«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему? -19

По-новому станут считать и объёмы потребления электричества. Лимиты, которых многие белорусы придерживались несколько лет, отменили. Эксперты в один голос уверяют – новая тарифная сетка прозрачнее и понятнее предыдущей, а незначительное повышение едва ли существенно ударит по карманам потребителей. Коммунальщики, в свою очередь, пообещали – вслед за обновлённой ценовой политикой существенно подтянется сервис. И речь идет про все сферы ЖКХ. А значит, число недовольных потребителей снизится в разы.

# ЖКХ # общество # Ольга Досова # Елена Петушкова # Николай Самусев # Фотофакт # Проблемы ЖКХ

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