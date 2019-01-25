«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему?

Типовая многоэтажка на полсотни квартир в спальном районе Минска. Наверняка, этой ночью не все здешние жильцы будут спать спокойно, ведь сегодня – последний шанс без пени оплатить коммуналку за декабрь. Но Ольга Досова не переживает: ещё в начале недели, как уверяет сама, за всё рассчиталась.

Ольга Досова: За ноябрь было 118. За декабрь было 108, но это было в зависимости от воды. Больше стирки, трое детей. Дешевле – речи быть не может. Но несильно ощутимо так, чтобы скачок был очень большой.

Чеки женщина бережёт, как зеницу ока. Даже если платит за жировку по Интернету – просит сына распечатать квитанцию. Так, уверяет Ольга – надёжнее, да и сравнивать итоговые суммы за несколько месяцев проще.

Елена Петушкова, заместитель начальника расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска: Одна семья в месяц – 3 куба воды, в другой месяц можно потратить 5 кубов воды. Уже сумма начислений будет меняться, в том числе, если количество горячей воды было израсходовано больше, то есть и сумма подогрева увеличивается.

Казалось бы – прописные истины, но к дверям расчётно-справочных центров по всей стране продолжают тянуться вереницы жильцов с вопросами. К счастью, прогресс налицо.

Николай Самусев, начальник расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска:

Мы стараемся всё объяснить гражданам на месте. Если у нас в 2017 году было 47 обращений, то уже в 2018 году – 17.

Лифт не работает, весь подъезд в паутине, на батареях – сосульки. С подобного рода проблемами в эти кабинеты всё же приходят. Однако, такие заявления здесь – большая редкость.

Елена Петушкова:

Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление. Потому что в этом доме гигакалория выше, в этом – ниже. Это не значит, что в том доме было жарче. Даже по одинаковым площадям квартир сумма всё равно будет отличаться.