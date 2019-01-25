«Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление». Почему?
Типовая многоэтажка на полсотни квартир в спальном районе Минска. Наверняка, этой ночью не все здешние жильцы будут спать спокойно, ведь сегодня – последний шанс без пени оплатить коммуналку за декабрь. Но Ольга Досова не переживает: ещё в начале недели, как уверяет сама, за всё рассчиталась.
Ольга Досова:
За ноябрь было 118. За декабрь было 108, но это было в зависимости от воды. Больше стирки, трое детей. Дешевле – речи быть не может. Но несильно ощутимо так, чтобы скачок был очень большой.
Чеки женщина бережёт, как зеницу ока. Даже если платит за жировку по Интернету – просит сына распечатать квитанцию. Так, уверяет Ольга – надёжнее, да и сравнивать итоговые суммы за несколько месяцев проще.
Елена Петушкова, заместитель начальника расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска:
Одна семья в месяц – 3 куба воды, в другой месяц можно потратить 5 кубов воды. Уже сумма начислений будет меняться, в том числе, если количество горячей воды было израсходовано больше, то есть и сумма подогрева увеличивается.
Казалось бы – прописные истины, но к дверям расчётно-справочных центров по всей стране продолжают тянуться вереницы жильцов с вопросами. К счастью, прогресс налицо.
Николай Самусев, начальник расчётно-справочного центра №5 Заводского района г. Минска:
Мы стараемся всё объяснить гражданам на месте. Если у нас в 2017 году было 47 обращений, то уже в 2018 году – 17.
Лифт не работает, весь подъезд в паутине, на батареях – сосульки. С подобного рода проблемами в эти кабинеты всё же приходят. Однако, такие заявления здесь – большая редкость.
Елена Петушкова:
Рядом стоящие дома могут отличаться по суммам начисления за отопление. Потому что в этом доме гигакалория выше, в этом – ниже. Это не значит, что в том доме было жарче. Даже по одинаковым площадям квартир сумма всё равно будет отличаться.
5-ый расчётно-справочный центр Заводского района – один из крупнейших в городе: здесь обслуживают свыше полсотни тысяч человек, а число лицевых счетов переваливает за 22 тысячи. Кстати, жировку в этих стенах предлагают получать несколькими способами.
Владислав Боев, корреспондент:
Электрик с выездом на дом, услуги сантехника, натяжные потолки, двери, детский журнал. В почтовых ящиках всё реже встречаются печатные жировки. Белорусы активно переходят на их более удобный электронный вариант.
Вскоре жильцы по всей стране получат первые жировки 2019 года. И сумма в ней определённо изменится. С 1 января выросли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги.
Елена Петушкова:
Тарифы исчисляются, там нули с запятыми. Не очень удобно на слух воспринимать эту информацию, не очень удобно в уме это подсчитывать. Поэтому взял жировочку декабря, взял жировочку января и уже будет видно увеличение этой суммы.
По-новому станут считать и объёмы потребления электричества. Лимиты, которых многие белорусы придерживались несколько лет, отменили. Эксперты в один голос уверяют – новая тарифная сетка прозрачнее и понятнее предыдущей, а незначительное повышение едва ли существенно ударит по карманам потребителей. Коммунальщики, в свою очередь, пообещали – вслед за обновлённой ценовой политикой существенно подтянется сервис. И речь идет про все сферы ЖКХ. А значит, число недовольных потребителей снизится в разы.