РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» исполнилось 10 лет

Андрей Унтон, генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»:

Перестраховочная организация – страховая компания для страховых компаний. Страховые компании продают своим клиентам спокойствие: если человек застраховался, то по всем известным канонам статистики, с ним меньше происходит чего-то неприятного, нехорошего, чем ежели он не был застрахован. То же самое и с перестрахованием. Страховые компании делятся со своими рисками с перестраховочной организацией и она помогает ей с этой точки зрения увидеть риски и делает их жизнь более спокойной. По сути мы делаем тех людей, которые страхуются, ещё более надёжными в плане страхования.

Полное интервью – в видеоматериале: https://youtu.be/s_sTEvXjBns