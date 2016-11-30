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РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация» исполнилось 10 лет

30 ноября 2016 07:56
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Андрей Унтон, генеральный директор РУП «Белорусская национальная перестраховочная организация»:
Перестраховочная организация – страховая компания для страховых компаний. Страховые компании продают своим клиентам спокойствие: если человек застраховался, то по всем известным канонам статистики, с ним меньше происходит чего-то неприятного, нехорошего, чем ежели он не был застрахован. То же самое и с перестрахованием.  Страховые компании делятся  со своими рисками с перестраховочной организацией и она помогает ей с этой точки зрения увидеть риски и делает их жизнь более спокойной. По сути мы делаем тех людей, которые страхуются, ещё более надёжными в плане страхования.

Полное интервью – в видеоматериале: https://youtu.be/s_sTEvXjBns

# общество # Страхование # Фотофакт # Андрей Унтон

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