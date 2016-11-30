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Количество парниковых выбросов Беларусь планирует сокращать на 1,5 млн тонн ежегодно

30 ноября 2016 05:50
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Новости Беларуси. Беларусь намерена сокращать количество парниковых выбросов на 1,5 миллиона тонн в год. В эти дни в Минске обсуждают вклад нашей страны в мировую борьбу против изменения климата. Уже в начале следующего года в правительстве рассмотрят план действий по реализации Парижского соглашения.

Напомним, этот международный документ в сфере охраны окружающей среды Беларусь ратифицировала в сентябре. Среди основных шагов – снижение энергетических затрат при производстве и увеличение лесных массивов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Сергей Завьялов, начальник управления регулирования воздействия на атмосферный воздух и водные ресурсы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Выбросы парниковых газов должны быть равны тому, что будет поглощаться. Мы должны понимать, что ту продукцию, которую мы будем производить в перспективе в нашей стране, и особенно, если мы будем поставлять ее на экспорт, то есть она должна будет отвечать определенным требованиям. Мы должны понимать, что она должна быть произведена с минимальными затратами энергии и по новым технологиям, ну, то есть с минимальным воздействием на окружающую среду и на климат.

# общество # Экологическая обстановка в Беларуси # Сергей Завьялов

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