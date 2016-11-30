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Порядок зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин Беларусь соблюдает полностью

30 ноября 2016 05:54
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Новости Беларуси. Беларусь полностью соблюдает порядок зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Органы контроля стран-членов ЕАЭС провели переговоры, координатором которых выступила Беларусь.

Специалисты обсудили результаты совместной финансовой проверки, которая впервые прошла в рамках Евразийского экономического союза. Нарушений со стороны Беларуси не выявили.

Отметим, в бюджет нашей страны поступает более 4,5% от общей суммы ввозных таможенных пошлин экономического союза, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Курлыпо, начальник главного управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Республики Беларусь:
Итоги проверки показали, что уполномоченным органом Республики Беларусь никаких нарушений ни протокола, ни порядка по распределению и зачислению ввозных таможенных пошлин не допущено. Также нарушений не выявлено и в уполномоченном органе Российской Федерации. Что касается уполномоченных органов других государств – это касается Армении, Казахстана и Кыргызстана, то допущены отдельные нарушения.

# общество # Евразийский союз # Александр Курлыпо

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