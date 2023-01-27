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Руководство ЦИК Беларуси и Избиркома Ленинградской области возложили цветы к монументу Победы

27 января 2023 09:37
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Новости Беларуси. Церемония памяти этим утром прошла у монумента Победы в Минске. Цветы и венок к Вечному огню легли от делегации Избирательной комиссии Ленинградской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство ЦИК Беларуси и Избиркома Ленинградской области возложили цветы к монументу Победы-1

Помимо деловых контактов с белорусскими коллегами, в программе визита встречи с ветеранами, представителями общественного объединения «Белорусский союз блокадников Ленинграда». Ведь дни пребывания гостей из России совпадают с годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской осады в годы Великой Отечественной войны.

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# Беларусь-Россия # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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