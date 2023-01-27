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Как объяснить маленьким детям, что такое фейк и хайп? Полезные словари выпустило белорусское издательство

27 января 2023 08:56
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Елена Грабчикова, автор книг:
Рада представить серию школьных учебных словарей, которая вышла в издательстве «Народная асвета». В нашу серию вошло семь словарей, каждый из которых представляет собой уникальное издание. Например, первый словарь, который был издан в этой серии, – орфографический. Казалось бы, что можно найти в нем нового? Но не совсем так. Дело в том, что мы отбирали ту лексику, те слова, которые наиболее широко употребительны детьми школьного возраста. Проанализировав все программы, учебники, а также бытовую лексику, мы нашли слова, которые затрудняют детей, и собрали их в этот сборник.

«Школьный толковый словарь» содержит 5 000 слов. Это словарь, который необходимо иметь каждому, поскольку лексика – это очень живое явление языка. Одни слова уходят от нас, а другие приходят. Если ребенок, например, читает задачу, в которой привезли пять бидонов молока, он не всегда знает, что такое бидон. Ему нужно уточнить значение этого слова.

Понятно, что нам пришлось также создать «Толковый словарь иностранных слов». В этом словаре содержатся новые слова, которые пришли к нам не так давно. Сегодня одно из частотных слов – слова «фейк» или «хайп». Но ведь года 3-4 назад мы даже не знали этих слов и не понимали их значения. Естественно, живой как жизнь язык одни слова включает в себя, эти слова активизируются в употреблении, другие слова уходят. Поэтому, конечно, словари должны все время обновляться.

Как объяснить маленьким детям, что такое фейк и хайп? Полезные словари выпустило белорусское издательство-1

Елена Грабчикова:
Хочется отметить, что каждому нужен словарь ударений, поскольку правильно произносить слова, правильно ставить ударения – это очень важное умение, чтобы обладать чистой, красивой речью.

Обращаю внимание на сборник пословиц, поговорок и загадок. Эта книжка очень нужна тем, кто разрабатывает свой научный проект, тем детям, которые пишут, например, сочинение, изложение. Этот сборник интересен тем, что все пословицы разделены на темы и даны в алфавитном порядке. Также тематика загадок и пословиц, поговорок в основном та, которая интересует детей и характерна для детей младшего и среднего школьного возраста.

Задания, которые находятся в конце этих словарей, помогут родителям проконтролировать детей, вместе выполнить какие-то задания, то, что и сблизит вас, и поможет найти общий язык, провести совместный досуг. Задания в конце каждого словаря – это способ проверить усвоение языка, степень владения его нормой.

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# Книги # общество # Елена Грабчикова # Фотофакт

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