Руководство банка наградило сотрудников Могилевского УВД, которые освободили заложников

Новости Беларуси. Сотрудники могилевской милиции получили награды от руководства банка за успешную спецоперацию по освобождению заложников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, в начале прошлой недели в одно из отделений ворвался вооруженный пистолетом мужчина и стал требовать наличные. В заложники попали 12 человек. Уже через 40 секунд после срабатывания тревожной кнопки здание оцепили сотрудники милиции, а внутрь под видом банковского работника зашел безоружный полковник Александр Васильев.

Переговоры прошли успешно, заложники были отпущены, а чуть позже после погони и перестрелки задержали и самого грабителя. Руководство банка решило наградить всех сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в спецоперации. Они получили памятные подарки – именные наручные часы и благодарственные письма.