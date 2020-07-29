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«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»

29 июля 2020 12:52
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Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».  

Политолог: «Делается всё возможное в интересах некого иностранного игрока, скорее всего, иностранного крупного капитала»

«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум» -1

Александр Шпаковский, политолог:
Вот главный оппозиционный кандидат пишет в своей программе, как Вы говорите, с грамматическими ошибками, о том, что намерен выйти из Союзного договора с Россией, и нам нужны какие-то другие дружеские отношения. Но при этом кандидат умалчивает, не знает, может быть – но окружение это должно знать, кто писал эту программу, что Союзный договор с Россией не возник на пустом месте. В своё время решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. Соответственно, и отменить мы его можем через всенародный референдум. Второе: Россия – сейчас это 50% белорусского товарооборота. Экспорта и импорта. Многое из того, что мы имеем на этом рынке, при всех наших проблемах с Россией – с энергетическим лобби – за счёт тех преференций, которые предоставлены Союзным договором.

Третье: одновременно они говорят о зоне свободной торговли с Россией, Украиной и Евросоюзом. Но, во-первых, с Россией и Украиной у нас уже есть зона свободной торговли. А зона свободной торговли с Евросоюзом как раз-таки и стала камнем преткновения в российско-украинских отношениях в 2014 году, в результате чего у России с Украиной, в принципе, товарооборот очень серьёзно снизился. И они находятся в состоянии необъявленной войны. Если называть вещи своими именами.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?  

– будущее страны через призму предвыборных программ   

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям? 

– как белорусам не ошибиться с выбором?  

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.

# Выборы в Беларуси # общество # Александр Шпаковский

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