«Решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. И отменить мы его можем через всенародный референдум»

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира» .

Александр Шпаковский, политолог:

Вот главный оппозиционный кандидат пишет в своей программе, как Вы говорите, с грамматическими ошибками, о том, что намерен выйти из Союзного договора с Россией, и нам нужны какие-то другие дружеские отношения. Но при этом кандидат умалчивает, не знает, может быть – но окружение это должно знать, кто писал эту программу, что Союзный договор с Россией не возник на пустом месте. В своё время решение об экономической интеграции с Россией было принято на всенародном референдуме. Соответственно, и отменить мы его можем через всенародный референдум. Второе: Россия – сейчас это 50% белорусского товарооборота. Экспорта и импорта. Многое из того, что мы имеем на этом рынке, при всех наших проблемах с Россией – с энергетическим лобби – за счёт тех преференций, которые предоставлены Союзным договором.

Третье: одновременно они говорят о зоне свободной торговли с Россией, Украиной и Евросоюзом. Но, во-первых, с Россией и Украиной у нас уже есть зона свободной торговли. А зона свободной торговли с Евросоюзом как раз-таки и стала камнем преткновения в российско-украинских отношениях в 2014 году, в результате чего у России с Украиной, в принципе, товарооборот очень серьёзно снизился. И они находятся в состоянии необъявленной войны. Если называть вещи своими именами.

Также в программе эксперты обсудили:

– зачем в политику пришли альтернативные кандидаты?

– будущее страны через призму предвыборных программ

– возможно ли выполнить громкие обещания, данные избирателям?

– как белорусам не ошибиться с выбором?

Смотрите 29 июля в 20.30 на СТВ.