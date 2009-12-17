РПЦ разработала свой рейтинг блогов

Блогосфера должна минимизировать спекуляцию на непроверенной информации и некорректный тон, чтобы стать важным элементом гражданского общества, заявил глава Информационного отдела Московского патриархата Владимир Легойда, комментируя запуск рейтинга блогов на сайте «Православие и мир».

В этом рейтинге могут участвовать любые блоги православных авторов за исключением тех, которые содержат нецензурную лексику и используют системы искусственного повышения посещаемости. Редакция портала объясняет запуск нового проекта предстоящим закрытием рейтинга блогов «Яндекса».

Уровень общения в современной блогосфере, по его словам Легойды, оставляет желать лучшего, что вредит в первую очередь самим блоггерам, пишет NEWSru.com. «Спекуляции на непроверенной информации и нередко недопустимый тон участников дискуссий в значительной степени дискредитируют блогосферу в глазах медиасообщества», — пояснил председатель Информационного отдела Русской православной церкви.

«Хочется верить, что это не навсегда и со временем сформируется достойная культура общения в блогах, способная сделать их важным элементом гражданского общества», — подчеркнул Легойда.