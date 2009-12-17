Комиссия Верховной Рады пришла к выводу, что Ющенко никто не травил

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления Виктора Ющенко в бытность его кандидатом в президенты представила предварительный отчет о своей работе.

Комиссия пришла к выводу, что версия об умышленном отравлении Ющенко не подтвердилась. По версии следствия, кандидат на пост президента Ющенко был отравлен диоксином 5 сентября 2004 года. Предположительно, яд находился в одном из блюд, которые подавались во время ужина Ющенко с тогдашним главой СБУ Игорем Смешко и его заместителем Владимиром Сацюком на даче последнего.

За время расследования Генпрокуратура никому не выдвинула обвинения в отравлении Ющенко. Это стало одной из причин для инициирования рядом депутатов, сомневающихся в факте отравления, создания в парламенте временной следственной комиссии (ВСК). Она была создана 31 марта 2009 года.

В своем отчете глава временной следственной комиссии, народный депутат от Партии регионов Владимир Сивкович заявил, что, по данным членов ВСК, факт умышленного отравления кандидата в президенты является недоказанным, пишет NEWSru.com.

Заявив о том, что отравления не было, Сивкович не смог дать конкретный ответ на вопрос, что произошло. Глава ВСК лишь вспомнил об «отчете академиков», который был сделан в 2004 году, согласно которому ухудшение здоровья Ющенко было вызвано «активизацией латентной вирусной герпетической инфекции».

Услышанное очень возмутило сторонников президента, и они перешли к более жестким обвинениям в адрес главы ВСК. «Этот отчет напоминает политический заказ, а не попытку хотя бы приблизительно объективно оценить ситуацию, которая возникла в государстве», – отметил народный депутат от НУ-НС Андрей Парубий.

Тем временем ВСК продолжает настойчиво отрицать факт умышленного отравления Ющенко. Так, пару месяцев назад появилось заявление о том, что отравление кандидата в президенты было сфабриковано ради удачной президентской кампании. ВСК говорила об имеющихся доказательствах — телефонном разговоре, в котором решается вопрос об искусственном обогащении крови Ющенко диоксином в США. Однако ГПУ опровергла эти заявления, отметив, что Ющенко был умышленно отравлен токсичным веществом тетрахлородибензо-пара-диоксин с целью посягательства на его жизнь.