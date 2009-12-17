Родители украинских школьников требуют включить в учебную программу теорию креационизма

Иск был подан в окружной административный суд Киева еще 21 октября. Его авторами являются восемь родителей школьников из Львова, Харькова и Дрогобыча.

Истцы утверждают, что изучение в школах исключительно материалистической теории Чарльза Дарвина нарушает ст.23 Конституции, в которой, в частности, говорится, что «каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, и его права не могут быть ограничены». Авторы иска также считают, что безальтернативное преподавание теории Дарвина противоречит закону «Об общем среднем образовании», предусматривающему, что «каждый имеет право на получение качественного образования и знаний на основе полной, объективной и достоверной информации».

Они настаивают на полноценном рассмотрении во время учебного процесса по крайней мере двух концепций происхождения живого и неживого миров: «разумного замысла» – так называемую теорию креационизма, предполагающую, что Землю и все живое на ней создал Бог, а также натуралистическую (теорию эволюции Чарльза Дарвина). Истцы предлагают внести соответствующие изменения в школьные учебники по физике, астрономии, географии, биологии и природоведению для 7-12 классов. Например, не писать о Большом взрыве как о единственной теории возникновения Вселенной.

Cуд так и не приступил накануне к рассмотрению дела по существу. Выслушав позиции сторон, он перенес заседание на 21 декабря, сообщает NEWSru.com. В то же время учителя в школах напоминают, что гипотез о происхождении жизни в школьном курсе по меньшей мере пять — теория Опарина, Креоци, о занесении из космоса жизни, о самозарождении жизни, теория стационарного состояния.