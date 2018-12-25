Рождественские гулянья в Минске: куда сходить прямо сейчас и что ещё запланировано на новогодние праздники

До Нового года – неделя. Минчане уже начали украшать дома. Центральное место – главному атрибуту праздника. В столице работают около 200 ёлочных базаров. Продать планируют около 30 тысяч живых деревьев, рассказали в программе «Большой город».. Светодиодные гирлянды и множество арт-объектов. Новогодние ёлки на центральных улицах большого города в этом году, как никогда, впечатляют. Главная изумрудная красавица удивляет иллюминацией. Каждый из 15 тысяч светодиодов здесь собраны в один большой пазл для яркого шоу. Дизайнеры отмечают: из единого буйства красок удалось создать что-то наподобие фонтана, который подарит минчанам и туристам положительные эмоции. А чего стоит одно «звёздное небо» над ёлкой вблизи Дворца спорта! Его соткали больше чем из тысячи огоньков. Отчего и эффект ледяного света. В праздничные дни красочная подсветка традиционно будет радовать горожан всю ночь.

Минчане:

– Новогоднее настроение есть. Город украшен.

– Я приду во Дворец Республики посмотреть на самую большую ёлку, потому что обещают, что это будет очень здорово! Большая ёлка, фейерверки, люди соберутся, ярмарка будет – это очень радует! Объёмным новогодним панно традиционно украсили фасад педагогического университета. Оно состоит из металлических каркасов. В каждом – 120 флажков. Изменился дизайн – белые, голубые и серые снежинки с национальным орнаментом. Предновогодняя торговля предлагает 90-процентные скидки. На прилавках магазинов – уже полмиллиона сладких подарков. В том числе, на рождественской ярмарке «Калядны кірмаш» возле Дворца спорта и на Октябрьской площади. На этот раз это стеклянные павильоны, напоминающие пчелиные соты. Здесь можно согреться ароматным чаем и свежей выпечкой, а также купить сувениры, ёлочные украшения и подарки. Подготовка к главному празднику зимы у народных умельцев в эти дни идёт полным ходом. У наших ремесленников, например, процесс выпекания и декорирования медового пряника занимает не меньше пяти часов.

Раиса Булова, мастер по росписи пряников:

Многие покупают пряник на ёлку, в подарок, покупают детям. Они вкусные, красивые. Нужен опыт, время и большое желание – и всё получится! Накануне Нового года белорусских ребят ожидает главная ёлка страны с участием главы государства. На торжество приглашены более двух тысяч детей. Кстати, в столице уже выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку. Сказочные персонажи порадовали маленьких минчан оригинальными номерами и весёлыми конкурсами. Получить поздравление от волшебников и сделать новогодние снимки на память минчане могут в круглом зале почтамта. По просьбе родителей, Дед Мороз со Снегурочкой могут вручить подарки ребятам, конечно, за прочитанное стихотворение. Минчане готовят наряды и заранее бронируют места в ресторанах и кафе для новогодних корпоративов. Запись на аренду банкетного зала сейчас очень плотная. В среднем, ценник на одного человека колеблется от 50 до 100 рублей.

Новогодний салют в этом году можно будет увидеть из трёх точек города. Самое масштабное шоу организуют у Дворца спорта. Фейерверк начнётся в 1.30 ночи и продлится 11 минут. Зрителей ожидает лазерное шоу в оригинальном музыкальном сопровождении. В офисах уже запахло мандаринами. Мы, телевизионщики, тоже стараемся создать атмосферу уюта, поскольку готовим свежие новости буквально 24 часа в сутки семь дней в неделю.