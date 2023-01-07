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Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала сезона. Чего ждать белорусам дальше?

07 января 2023 10:15
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Новости Беларуси. Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала сезона. По северо-востоку страны столбик термометра опускался до -25 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала сезона. Чего ждать белорусам дальше?-1

Морозы будут держать хватку еще завтра, 8 января, а после понемногу начнут сдавать позиции. И уже ко вторнику максимальная дневная температура воздуха достигнет +3 °C. При этом синоптики обещают снег, мокрый снег, по западу с дождем. Местами метель и гололед.

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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