Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала сезона. Чего ждать белорусам дальше?

Новости Беларуси. Рождественская ночь оказалась самой холодной с начала сезона. По северо-востоку страны столбик термометра опускался до -25 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Морозы будут держать хватку еще завтра, 8 января, а после понемногу начнут сдавать позиции. И уже ко вторнику максимальная дневная температура воздуха достигнет +3 °C. При этом синоптики обещают снег, мокрый снег, по западу с дождем. Местами метель и гололед.