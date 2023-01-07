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Президент: я буду делать всё, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии

07 января 2023 10:06
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко заверил, что как Главнокомандующий и глава государства будет делать все, чтобы Беларусь жила в мире и согласии. Об этом он заявил 7 января во время посещения рождественского богослужения в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает БЕЛТА.

Президент тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу вас заверить, что я лично как Главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому – мир.

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# Рождество # общество # Александр Лукашенко

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