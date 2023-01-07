Президент: я буду делать всё, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заверил, что как Главнокомандующий и глава государства будет делать все, чтобы Беларусь жила в мире и согласии. Об этом он заявил 7 января во время посещения рождественского богослужения в храме на территории Свято-Елисаветинского монастыря, сообщает БЕЛТА.

Президент тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу вас заверить, что я лично как Главнокомандующий, глава государства буду делать все, чтобы наша Беларусь жила в мире и согласии. Все буду делать для того, чтобы вы спокойно, в теплоте и спокойствии проводили свои дни в семье и помнили о том великом и ценном, имя которому – мир.