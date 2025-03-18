Ровно 35 лет назад началась политическая карьера Александра Лукашенко
Личная вовлеченность и контроль за всеми происходящими в стране процессами – это, пожалуй, фирменный стиль нашего лидера. Активность, бескомпромиссность и готовность усердно работать во благо государства и людей Александр Лукашенко не утратил и спустя 35 лет политической карьеры. Она началась 18 марта 1990 года, когда молодого неподкупного управленца избрали в Верховный Совет Белорусской ССР.
Депутат из народа, невзирая на должности, был готов отстаивать интересы граждан и свои убеждения, за что снискал глубокое уважение и поддержку. Именно ему – спустя четыре года – белорусский народ доверил миссию «отвести страну от пропасти». Пообещав тогда восстановить законность и порядок, поднять сельское хозяйство и экономику, восстановить производства и сделать Беларусь страной для комфортной, счастливой жизни, Александр Лукашенко сдержал свое слово.
Сегодня мы можем похвастаться передовой промышленностью, наше сельское хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность, а продукты знают и любят во всем мире, Беларусь приручила мирный атом, даже покорила космос. Но, пожалуй, самое главное достижение – годы и десятилетия наши люди живут в мирной стране. При этом белорусский лидер всегда со своим народом: сажает деревья, рубит дрова, навещает многодетные семьи – именно за эту близость и участие нашего Президента называют Батькой.