РОВД: У белорусского населения растет доверие к милиции

Новости Минской области. 4 марта в Беларуси – День милиции. Большинство милиционеров свой профессиональный праздник отмечают на службе. Для клецких правоохранителей День милиции совпал еще с одним приятным событием. По итогам прошедшего года, местный райотдел внутренних дел стал лучшим в области. В Клецком районе один из самых низких уровней преступности, у местного населения растет доверие к людям в форме.

Клецкие правоохранители признаны одними из лучших в области. Большой кубок стал хорошим подарком к профессиональному празднику. В прошлом году в районе преступность стала меньше, а раскрываемость преступлений возросла. Но сухие цифры – не главный показатель. Доверие населения к людям в погонах растет каждый год.

Сергей Паливода, заместитель начальника Клецкого РОВД по идеологической работе и кадровом обеспечении:

Когда граждане знают своего участкового, когда они ему доверяют и прежде, чем звонить в 102, идут и спрашивают у него совета, обращаются за помощью – соответственно, отсюда и доверие. Когда выбывают сотрудники на каждое происшествие по звонку граждан или по заявлению, именно их отношение и их работа на месте совершенного правонарушения и формирует этот имидж.

Старший участковый инспектор Дмитрий Тисиневич на службе 15 год, и 10 – на одном участке. Сначала хотел стать учителем, но потом понял: его призвание – помогать людям.

Дмитрий Тисиневич, старший участковый инспектор Клецкого РОВД:

Это сложно в какой-то мере, интересно общение с народом, помощь народу, оказать какую-либо услугу. Это самое важное.

Про историю милицейской службы можно узнать в местном музее. В Клецком районе первый правоохранители появились еще при Радзивиллах. Некоторые экспонаты – и правда раритетные. На выцвевших бумагах заявления послевоенного времени от желающих поступить на службу.

Сергей Паливода, заместитель начальника Клецкого РОВД по идеологической работе и кадровом обеспечении:

Желающие есть всегда, единственное, что не так-то просто попасть в милицию, ведь служба в милиции, сама по себе, это, скорее, призвание, нежели просто служба. Поэтому жесткий отбор как по состоянию здоровья, так и по своей пригодности.

Готовят милиционеры свою будущую смену. Молодежные отряды охраны правопорядка стали доброй помощью для людей в форме. Впрочем, связать свою жизнь с милицейской службой готовы не все.

Павел Федорович, дружинник:

Следить за порядком – это очень большой труд. Им надо, в большей степени, родиться.

Участковый трудностей службы не испугался. Правда, теория, которой учили в вузе, отличается от практики. Пришлось включать личные качества. Теперь с населением полный контакт.

Павел Жевнеревич, участковый инспектор Клецкого РОВД:

Много чего от бабушек можно узнать: кто, у кого, чего мог похитить, кто пьяный прошел, кто с кем скандалит.

Традиционно 4 марта на номер телефона 102 звонят чаще. Местные жители поздравляют своих милиционеров с праздником, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.