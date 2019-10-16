«У них всё очень просто – побольше вырастить свиней и завести побольше жён». Белорусский трэвел-блогер съездил к папуасам

Рассказываем в программе «Минск и минчане» о белорусских блогерах.

Свой первый блог Павел Поташников создал больше 15 лет назад. Тогда на пике популярности были «Живые журналы». В ЖЖ минчанин делился с подписчиками моментами своей жизни, впечатлениями и обязательно – фотографиями.

Сегодня полезные и интересные посты перекочевали в Фейсбук и Инстаграм. В социальных сетях – люди, пейзажи и обязательно архитектура столицы.

Павел Поташников, фотограф, видеограф:

Я люблю свой город, в котором живу, в котором родился. Тут очень много красивых мест. С каждым годом мой любимый город становится все красивее и красивее. Реставрируют какие-то старые улицы, строят новые интересные постройки, высаживают новые аллеи, делают красивые парки для отдыха.

Съемки для Павла – это не только работа, но и дорогое сердцу творческое занятие! Красоту Минска он снимает как с земли, так и с воздуха. Густой туман или розовый закат.

Такие кадры получаются особенными, атмосферными. Плюс – ни с чем не сравнимые ощущения…

Павел Поташников:

Управляя дроном, я чувствую себя настоящим пилотом!

У него нет любимой поры года, ведь столица, признается блогер, хороша всегда! И в ярких красках осени, и под зимним снегом, и в летних лучах.

Павел Поташников:

Любимые объекты – это, скорее всего, центр города, потому что там самые интересные скопления как старых сооружений, допустим, Верхний город, Троицкое предместье, так и новые современные здания. Конечно, центр города – он красивый, подсвечен, но при съемке с воздуха даже окраины бывают, скажем так, с интересными рельефами пейзажами и красивыми парками.

А вот Леня Пашковский в качестве локаций для съемок выбирает места, где опасно и неуютно! В своей программе на youtube-канале он рассказывает о путешествиях на темную сторону Земли. Проект «Хочу домой» – абсолютная противоположность другим трэвел-блогам.

За три года существования проекта Леня исследовал более 30 стран, стал лучшим трэвел-блогером и медийным лицом. Сегодня у него почти 480 тысяч подписчиков. А начиналось все с любопытства и детской мечты о путешествиях.

Леонид Пашковский, автор проекта «Хочу домой»:

Я смотрю на все это со стороны и думаю: «Да ладно! Неужели я все это видел, снимал? История про меня?» Очень странно это выглядит. Все старые ролики я открываю сейчас – это как будто бы не я ездил, не я делал.

Последний трип он совершил в Индонезию. В провинции Папуа и на острове Сулавеси блогер провел почти месяц и снял десятки гигабайт видео. Все для того, чтобы показать своим подписчикам первобытный образ жизни местного населения. Честно – без прикрас, ретуши и вторых дублей!

Леонид Пашковский:

Я до сих пор я не могу осознать, что вот этот весь мир реален, очень сложно мозгом понять то, что вот это все существует на самом деле, сейчас, в 2019 году. Это настолько невероятно, что я нахожусь здесь, и это не укладывается в голове моей.

Наш герой признается: это турне буквально вывернуло жизнь наизнанку. Леня наблюдал за тем, как коренное население обитает в глухих деревнях. Узнавал, во что они верят, чем питаются и как организован быт. Вместе с переводчиком и местным проводником белорус изучал обычаи, привычки и даже ночевал в хижинах!

Кстати в жилище папуасов нет ничего, кроме подстилки из сухой травы и кострища. Они до сих пор охотятся с помощью луков и копий, а также используют это оружие, чтобы воевать друг с другом.

Леонид Пашковский:

Настолько у людей мало есть – есть у них хижина, батат и какие-то шорты с майками. Обсуждать какие-то более-менее сложные категории вопросов с ними не получается. Они не мыслят всеми абстрактными делами, как мы с вами. У них все очень просто – им нужно вырастить батат, нужно его приготовить, нужно побольше вырастить свиней и завести побольше жён. Все!

Один из самых ярких моментов путешествия – фестиваль долины Балием. Масштабное событие каждый год собирает десятки племен вместе. Это что-то вроде музыкального фэста, который перенесли на несколько тысяч лет в прошлое. На первобытной вечеринке – театрализованное шоу, традиционные песни и танцы практически без одежды, но с украшениями из перьев и костей. Скромный фудкорт из овощей и натуральных энергетиков: в провинции Папуа не принято употреблять спиртное. Зато в качестве сувениров там продают луки и копья. А вместо развлечений у папуасского народа – забеги свиней.

Леонид Пашковский:

На самом деле, в городе подходят к тебе папуасы и просят с тобой сфотографироваться. На самом деле, мне – белому, можно было приехать на фестиваль, раздеться, надеть котеку и брать по 10 «косарей» за фоточку. Но я же не меркантильный!