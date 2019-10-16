Вас просят стать поручителем? Надо ли соглашаться

В кредитном договоре на крупную сумму, как правило, есть пункт: требуется поручитель. Казалось бы, простая формальность, но на деле для отзывчивых друзей, родственников и коллег такие истории заканчиваются не очень весело. Владислав Пехота, адвокат:

Договором поручительства может быть предусмотрена солидарная и субсидиарная ответственность поручителей. При солидарной ответственности поручитель отвечает наравне с должником. И кредитор в случае, если он заранее знает, что у должника долг получить не удастся, он может предъявить требования сразу к поручителю либо к должнику и к поручителю одновременно. При субсидиарной ответственности кредитору обязательно вначале предъявить требования к должнику и только в случае отказа предъявить требования к поручителю.

В случае защиты интересов поручителей лучше, чтобы она была субсидиарной. Поручительство – вещь ответственная и стоит трижды подумать и проанализировать платежеспособность того, за кого ручаетесь. Владислав Пехота:

Кредитору и поручителю важно помнить, что договор поручительства должен быть обязательно заключен в письменной форме. Мы рекомендовали бы удостоверять такой договор у нотариуса, чтобы потом было проще взыскать долг.

Чаще всего поручитель даже и не знает, что кредитополучатель не платит. А ведь вы добровольно соглашаетесь платить за должника, если тот не вернет кредит. Это повлечет за собой судебные разбирательства и финансовые потери. Владислав Пехота:

По общему правилу поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, неустойки, а также издержек, вызванных обращением кредитора в суд. Поэтому особое внимание рекомендуем обращать на условия договора, какой предел ответственности в нем предусмотрен.

Самый лучший вариант – ограничиться фиксированной суммой ответственности и обозначить четкий срок поручительства. Оформить все письменно. Но если вам, все-таки, пришлось расплачиваться по чужим долгам, то вы вправе обратиться в суд. Владислав Пехота:

Если к поручителю предъявлен иск, то поручитель обязан привлечь должника в качестве третьего лица в дело, иначе он будет лишаться права на возражение, которое бы мог предъявить должник.

Поручительство, как и любая сделка, может быть признана недействительной по ряду оснований. Как же отбиться от этой «почетной миссии» или хотя бы получить максимальную отсрочку? Владислав Пехота:

Во-первых, с прекращением основного обязательства, либо его изменением, влекущим увеличение ответственности поручителя, если последний не дал на это согласия. Поручительство также прекращается, в случае перевода долга на нового должника, если поручитель не согласен за него отвечать.