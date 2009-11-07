Россию винят в демографическом взрыве среди кенгуру

Один из городов в западной части австралийского штата Квинсленд кишмя кишит кенгуру, и это, как полагают, вызвано тем, что резко сократился спрос на мясо этого животного в России.

Во всяком случае, жители города Таргоминды причиной такого демографического взрыва среди этих сумчатых считают именно это.

До недавнего времени Россия являлась одним из крупнейших потребителей мяса кенгуру – 70% его экспорта приходится именно на эту страну. Однако несколько месяцев назад в России был введен запрет на его импорт, поскольку российские власти подняли вопрос о соответствии этого продукта принятым санитарным нормам и безопасности его потребления.

«Россияне заявили, что, пока мы не повысим стандарты, запрет на мясо кенгуру останется в силе. Однако, если мы будем производить более качественный продукт, они охотно вновь откроют свой рынок», - так прокомментировала сложившуюся ситуацию член правления отрасли по производству мяса кенгуру Джо Холл.

Как утверждают специалисты, в российских ресторанах мясо кенгуру практически не увидишь. Его разрешено было использовать только в переработанном виде, и оно входило в состав сосисок и колбасы. Но несколько месяцев назад это правило было изменено, и теперь любое ввозимое в Россию мясо может продаваться и в непереработанном виде. В связи с этим требования к его свежести резко возросли, и целая отрасль австралийской промышленности, которая оценивается примерно в 250 млн долларов, оказалась под угрозой.

Фермеры забивают меньшее количество кенгуру, фабрики по производству мяса в нескольких городах закрылись, и, естественно, доходы мноих людей снизились.

«Мы хотим, чтобы снова открылись холодильные установки и чтобы наши мужчины снова могли отстреливать кенгуру», - цитирует Русская Служба BBC Джессику Раш, муж которой занимался отстрелом кенгуру.

В штате Квинсленд, который находится на северо-востоке материковой части Австралии, очень надеются на то, что производителям мяса кенгуру удастся договориться с Россельхознадзором, а также на то, что рынок сбыта расширится за счет Китая.

Однако далеко не во всех австралийских городах недовольны сложившейся ситуацией. В частности в городе Торбуле, всего в часе езды от столицы штата - Брисбена, жителям очень нравятся милые приветливые кенгуру, несмотря на то, что частные сады являются для кенгуру источником пищи. Зато, с другой стороны, местным жителям не надо тратится на покупку удобрений.